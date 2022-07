Infiltrazioni e muffe nella sede municipale. Fratelli d’Italia: “Faremo esposto a Asl”

Aria irrespirabile, infiltrazioni alle pareti e muffe. Non solo, pannelli in cartongesso e secchi di plastica a contenere l’acqua. Sono queste le condizioni in cui versa la sede del municipio Roma IV, al civico 1163 di via Tiburtina. A denunciare lo stato di degrado è il gruppo politico municipale di Fratelli d’Italia che annuncia: “Presenteremo un esposto alla Asl”.

Da tempo la struttura che ospita la sede del municipio Roma IV è definita inadeguata. Correva l’anno 2015 quando l’allora presidente del Tiburtino, Emiliano Sciascia, si era appellato al sindaco dell’epoca, Ignazio Marino. La richiesta era il trasferimento della sede in via dei Fiorentini, soprattutto a causa dell’assenza di aria condizionata. Con la giunta Della Casa sono stati stanziati dei fondi per alcuni interventi di sistemazione dell’immobile che negli anni ha continuato a deteriorarsi. “Chissà se il sindaco tra un evento mondano e un proclama su Expo e Giubileo, troverà il tempo di far ristrutturare la sede del municipio IV in via Tiburtina che, come segnaliamo da tempo, versa in condizioni di forte degrado. Ad oggi i cittadini che vi accedono, appena entrati sono accolti da un secchio messo lì per raccogliere l’acqua che filtra dal soffitto, proprio dinnanzi alla porta dell’ufficio relazioni con il pubblico” si legge in una nota del gruppo Fratelli d’Italia.

“Non se la passano meglio dipendenti e consiglieri, costretti a trascorrere le ore di lavoro tra muri divelti, pannelli in cartongesso a tamponare porte e stanzini insalubri, con muffe e amianto esposto, in uffici privi di condizionamento in cui l’aria è irrespirabile” hanno aggiunto. Infine, l’annuncio: “A circa un anno dall’insediamento della giunta di sinistra, ancora nessun intervento di riqualificazione c’è stato, mentre il deterioramento dell’edificio avanza. Pertanto, provvederemo ad inviare un esposto alla Asl competente, al fine di salvaguardare dipendenti e cittadini che hanno diritto a luoghi più sicuri e decorosi. Convocheremo inoltre i sindacati in commissione trasparenza, per capire quali iniziative intendano intraprendere volte a ripristinare il dovuto decoro e le previste condizioni di salubrità degli ambienti di lavoro e di accoglienza, in un edificio di rappresentanza delle Istituzioni”.