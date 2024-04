IV Municipio, la Lega non c'è più. Fabrizio Montanini passa a Forza Italia

Ne parlerà direttamente domenica, quando il segretario romano, Luisa Regimenti, presenterà la nuova segreteria di Forza Italia di Roma Capitale. Fabrizio Montanini, consigliere del IV Municipio, ha dato l’addio alla Lega per entrare tra i forzisti. Così, dopo il passaggio di due anni fa di Roberto Santoro dalla Lega a Fdi, il Carroccio scompare dai radar politici del consiglio municipale.

Montanini in Forza Italia

Come anticipato, Montanini ufficializzerà in pubblico questo suo passaggio domenica 7 aprile presso l’Hotel Ergife Palace in Largo Lorenzo Mossa. In quell’occasione Forza Italia, oltre a presentare la nuova segreteria, annuncerà la “giunta ombra” di Roma Capitale. Ci saranno tutti i vertici del partito: il segretario nazionale Antonio Tajani, i capigruppo di Forza Italia alla Camera e al Senato Paolo Barelli e Maurizio Gasparri, il responsabile dell’organizzazione del partito Francesco Battistoni, il senatore Claudio Lotito, il coordinatore regionale del Lazio Claudio Fazzone, il segretario della Provincia di Roma Alessandro Battilocchio, il capogruppo al Consiglio regionale del Lazio Giorgio Simeoni.

Un evento che servirà, quindi, anche a presentare vecchi e nuovi ingressi nel partito. Tra questi, non si può non citare l’ex presidente del quarto municipio, Roberta della Casa, oggi alla Regione, passata dal Movimento 5 Stelle a Forza Italia. È facile intuire come ci sia il suo “zampino”, con l’appoggio anche di Marco Colarossi, nel passaggio di Montanini tra i forzisti. Il cambio di casacca dell’ormai ex leghista, almeno a livello di procedure amministrative, sarebbe già avvenuto. Domenica arriverà l’ufficialità.

La Lega non c’è più

Con l’addio di Montanini la Lega scompare ufficialmente dal consiglio del IV Municipio di Roma. Uno scenario che, almeno fino a qualche anno fa, sembrava fantascientifico. Il primo duro colpo al Carroccio lo aveva dato Roberto Santoro, ex candidato presidente proprio del partito di Matteo Salvini. A marzo del 2022 il consigliere aveva deciso di andare rinfoltire la truppa di Fratelli d’Italia, lasciando quindi il solo Montanini a rappresentare la Lega. In merito alla sua decisione, Santoro aveva spiegato: “Alcune cose mi stavano strette. L’adesione alla Lega, mi ha arricchito di nuove conoscenze ed esperienze, ma col tempo l’entusiasmo generato dalla vittoria alle Europee non è proseguito con l’impegno del partito sul territorio come tutti noi ci aspettavamo”.

Montanini, dal canto suo, spiegherà i motivi del suo passaggio solo dopo l’evento che si terrà questa domenica, quando verrà presentato alla platea di Forza Italia dai vertici del partito nazionale e regionale. Delle avvisaglie, comunque, c'erano state già nelle scorse settimane. Il 24 marzo, infatti, Montanini aveva partecipato al primo evento del coordinamento del IV Municipio di Forza Italia, in cui è stato eletto responsabile "il mio caro amico Marco Paolelli", scriveva in un posto sui social.