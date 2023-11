Municipio IV, crollati in tre anni eventi e iniziative culturali

I numeri sono lì e lasciano poco spazio a interpretazioni. Mettendo da parte quanto accaduto durante la pandemia da covid 19, le manifestazioni culturali nel IV municipio hanno registrato un calo drastico, almeno a livello numerico, dal 2019 al 2022. Una tendenza che si riscontra anche nelle iniziative per la diffusione della cultura a 360°. Numeri noti da luglio 2023 ma che stanno diventando terreno di scontro politico, con il Movimento 5 stelle all’attacco del presidente municipale, Massimiliano Umberti.

I numeri

Ad effettuare uno studio sulla gestione della cultura dal 2019 al 2022 è stata l’ACoS, l’Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale. Se nel 2019 c’erano stati ben 250 iniziative per la diffusione della cultura nel IV municipio, nel 2020 gli interventi, anche per cause di forza maggiore, sono scesi a 22. Dopo 15 del 2021 ci si sarebbe attesi, per forza di cose, un nuovo exploit ma le iniziative sono ulteriormente diminuite ad appena 6. Nel rapporto si specifica che per quanto riguarda questo tipo di iniziative “il numero particolarmente alto del 2019 relativo al IV Municipio è presumibilmente dovuto ad un’isolata campagna di rilevazione del gradimento tramite questionari”.

Le cose non vanno meglio dal punto di vista delle manifestazioni culturali. Nel 2019 ce ne erano state 85, 20 nel 2020, 15 nel 2021 ed appena 6 nel 2022. Nel 2022, con la fine dell’emergenza e tenendo conto sia delle iniziative realizzate che di quelle patrocinate, a Roma il palinsesto culturale complessivo ha presentato un numero di eventi superiore a quello del 2019. Eccezion fatta per il IV municipio, rimasto molto indietro rispetto ad altri.

Desolante specchio culturale

“E' paradossale come nella maggior parte dei Municipi romani il numero delle manifestazioni culturali promosse sia maggiore nel periodo 2020/2021 sotto la guida M5S piuttosto che nel 2022” hanno detto, in una nota congiunta, l’ex sindaca di Roma Virginia Raggi ed il capogruppo grillino in IV Municipio, Stefano Rosati. Secondo i due “è emblematico quanto l'attuale amministrazione capitolina non sia in grado di attuare le linee programmatiche in materia culturale. Il dato più rilevante - continuano - è quello del Municipio IV, in cui l'amministrazione M5S ha organizzato nei weekend decine di eventi culturali inseriti nella rassegna 'Spaccio Arte' nel quartiere di San Basilio, avviando di fatto una rete culturale di contrasto alla criminalità con l'obiettivo di piantare un seme di salvezza e di vicinanza delle Istituzioni alla cittadinanza. I cittadini si sentono nuovamente isolati, a San Basilio così come in tutti i quartieri lontani dal centro città, dove proprio la pianificazione delle attività culturali dovrebbe fungere da frangiflutti nella lotta alla criminalità organizzata. Ma questo è il desolante specchio culturale della Roma sotto Gualtieri".