Dimensionamento scolastico, la giunta del IV municipio pronta a dare battaglia

Prima la delibera e, in futuro, manifestazioni in piazza al fianco delle scuole. La maggioranza del IV Municipio, insieme alle scuole del territorio, si prepara a dare battaglia contro il dimensionamento scolastico per l’anno scolastico 2024/2025 previsto dalla legge di bilancio 2023. Si prevede, infatti, una sorta di accorpamento per le scuole che hanno una popolazione scolastica inferiore alle 900 unità. Non parliamo di classi e studenti ma, bensì, di dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi (dsga). Secondo le stime dei sindacati, solo nel Lazio si perderebbero 37 direzioni e altrettanti dsga.

Il dimensionamento nel IV municipio

Qualora venissero approvate dalla Regione Lazio, il prossimo 20 novembre, le linee guide sul dimensionamento, saranno cinque gli istituti “a rischio”, quelli che potrebbero vedersi accorpate segreterie e direzioni con altre scuole. Ovviamente, nessun dirigente scolastico o segretario perderà il lavoro. I disagi riguarderanno, soprattutto, le famiglie che potrebbero trovarsi di fronte una situazione amministrativa diverse rispetto al passato.

L’assessora alla scuola del IV Municipio, Annarita Leobruni, è preoccupata per il futuro delle scuole del territorio: “ci sono diversi istituti comprensivi che hanno molto meno di 900 alunni, alcuni ne contano “solo” 600. Il problema riguarda non solo la funzionalità della scuola ma anche il rapporto con le famiglie. Le segreterie, infatti, fanno prossimità – sottolinea Leobruni a RomaToday – per un genitore un conto è avere la segreteria scolastica sotto casa, un altro è averla in un quartiere diverso. Il Lazio è l’unica regione ad aver recepito questo provvedimento mentre tutte le altre lo hanno impugnato”.

Delibera

La Giunta del IV Municipio ha già approvato una delibera con la quale ha espresso la sua contrarietà al dimensionamento scolastico. Il documento, quindi, verrà trasmesso al Comune di Roma e, infine, alla Regione Lazio. Si tratta di atti ufficiali, ovviamente, ma che contengono indicazioni che la Pisana potrà decidere se tenerne conto oppure no. Intanto, il 24 ottobre ci sarà sul territorio una riunione alla quale parteciperanno tutti i dirigenti scolastico presenti nel quarto.