Municipio IV, il M5s: “La maggioranza boccia i nostri atti ma poi li copia”

“Il nostro atto a mirava ad effettuare uno studio per valutare l'incremento ed il riposizionamento dei raccoglitori delle pile esauste. Evidentemente per loro non è l'idea la cosa importante, bensì mettere il cappello politico”. A parlare sono i pentastellati di via Tiburtina, Roberta Della Casa e Stefano Rosati a margine della bocciatura di un documento presentato nei giorni scorsi in consiglio. “Nell’atto si parlava di un numero non adeguato, abbiamo ritenuto opportuno portarlo in commissione per avviare una discussione più ampia” è la replica di Gianluigi Bardini, presidente della commissione ambiente del Municipio Roma IV.

Pomo della discordia, questa volta, tra il Movimento Cinque Stelle e la maggioranza di centrosinistra del Municipio IV, è il numero dei cassonetti delle pile esauste. Con un atto, poi bocciato, Della Casa e Rosati hanno chiesto di effettuare uno studio utile e implementare il numero dei raccoglitori delle pile esauste per valutarne il posizionamento di nuovi. “Tale implemento dovrà individuare nuovi luoghi di raccolta, in aggiunta ai circa 60 indicati sul sito di Ama”. Nello stesso documento, il M5s chiedeva, inoltre, che venissero fornite le dovute indicazioni alla cittadinanza per garantire la raccolta delle pile. L’atto è stato però bocciato dalla maggioranza.

La commissione ambiente, intanto, ha inviato una nota agli uffici tecnici del Comune e ad Ama per capire quali sono i contenitori fruibili e come intervenire. Ma i pentastellati non ci stanno: “Il Partito Democratico non perde occasione per farsi riconoscere, non è la prima volta che la maggioranza boccia gli atti presentati dal M5S per poi presentarne una fotocopia successivamente. L'interesse non sono i cittadini ma la firma di partito” ha commentato Roberta Della Casa, capogruppo del Movimento Cinque Stelle al Municipio IV.