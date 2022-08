Municipio IV: sette nuovi cantieri entro l’anno

“Entro l’anno tutti i cantieri saranno aperti”. Ad annunciarlo a Roma Today è Dino Bacchetti, assessore ai lavori pubblici, urbanistica, patrimonio e affari generali della giunta Umberti al Tiburtino. L’importo totale di spesa si aggira intorno ai quattro milioni di euro e i quartieri interessati dagli interventi sono sette: dalla zona di Monte del Pecoraro a Pietralata fino a Settecamini, lungo la strada che collega il Municipio IV con il Municipio VI.

Verranno spesi circa 855.972,00 euro per il ripristino della pavimentazione in via M. Tondi, via L. Pasini, via Castel Paterno (quadrante Pietralata): oltre un milione di euro, esattamente 1.236.900,00 euro, per il ripristino della pavimentazione in via Pietralata. E ancora in via Bergamini, nel quartiere Casal Bruciato, e piazza E. Persico (quadrante Casal Bruciato - Verderocca) verranno aperti cantieri per un importo pari 877.920,00 euro. Non solo: lavori per il ripristino della pavimentazione in via I. Giordani e via F. Verdinois (in zona Verderocca) per un importo di 687.704,00 euro.

Nel quartiere Colli Aniene, la manutenzione stradale verrà realizzata in viale Ferdinando Santi e in viale Ettore Franceschini: anche questo in caso verranno spesi circa 877mila euro. Infine, su via di Salone, come già annunciato in passato, avverrà il ripristino della pavimentazione stradale. “Procediamo spediti per le nuove aperture, entro la fine dell’anno i cantieri dovranno essere aperti, l’ho preteso” ha concluso l’assessore Bacchetti.