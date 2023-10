IV municipio, porte aperte anche il pomeriggio e il week end per otto scuole del territorio

Sono otto le scuole del IV municipio ad essere entrate nelle graduatorie per il bando “Scuole Aperte”, ottenendo quindi i finanziamenti previsti. Un ottimo risultato per gli istituti del territorio, soprattutto se si tiene conto della popolazione scolastica piuttosto esigua, soprattutto se rapportata ad altri municipi che hanno “piazzato” meno scuole in graduatoria. Nel quarto, infatti, ci sono 24 mila 400 minori in età scolare, pari al 5,73% della popolazione complessiva.

Scuole Aperte

Gli istituti che hanno partecipato con successo al bando “Scuole Aperte” potranno organizzare attività da svolgersi oltre l’orario scolastico, il pomeriggio, la sera o anche nei week end, per un minimo di 5 ore a settimana e fino ad un massimo di 195 ore in un anno scolastico. Si tratta di un’iniziativa tesa a combattere la dispersione scolastica e che coinvolgerà anche associazioni di genitori, insegnanti o studenti, enti del terzo settore e professionisti nelle diverse aree di intervento considerate.

Le attività

Sono diverse le attività previste dal bando. Sono previsti corsi di recupero e di potenziamento per gli alunni, corsi di lingua per stranieri aperti anche alle famiglie. Si potranno realizzare laboratori artistici, spazi di ascolto psicologico, di educazione affettiva e di contrasto degli stereotipi di genere e di ogni forma di violenza.

Le scuole vincitrici

A complimentarsi l’assessora alla scuola e vicepresidente del IV Municipio, Annarita Leobruni. “Complimenti alle scuole che hanno vinto il bando del Comune di Roma "Scuole aperte”. Otto scuole con otto progetti meravigliosi che apporteranno grande qualità e attività pomeridiane per tutti i bambini e bambine, ragazzi e ragazze del nostro territorio”. Queste le scuole vincitrici del bando: I.c. Casal Bianco, I.C. Nicolai, I.C. Palombini, Istituto alberghiero Vespucci, I.C. Mattarella, I.C. Belforte del Chienti, I.C. Perlasca, I.C. Balabanoff.