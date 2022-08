Municipio IV: gli anziani del Tiburtino vanno al mare

Costume, asciugamani e cappellino. I nonni del Tiburtino sono pronti per il mare: già dal 1° agosto, ogni mattina vengono accompagnati sulle spiagge del litorale. L’iniziativa, inserita all’interno del piano estivo dal valore di 80mila euro - è finanziata dal dipartimento delle politiche sociali del comune di Roma. Ad occuparsi dell’organizzazione è il municipio Roma IV. “Stiamo lavorando perché a settembre possano andare alle terme” ha precisato a Roma Today Massimiliano Umberti, minisindaco al Tiburtino.

Durante lo scorso mese di aprile, la giunta Umberti ha approvato una direttiva per definire il piano estivo dedicato agli anziani che prevede il mare, le terme e la partecipazione ad alcune delle attività culturali sul territorio della Città Metropolitana. Gli anziani del municipio Roma IV, dopo il mare di Ostia – che frequenteranno fino alla fine di agosto – potranno, secondo le intenzioni della giunta municipale – andare alle terme a settembre e partecipare ad altre iniziative di carattere ludico-culturale nei prossimi mesi.

Già due anni fa, nell’agosto del 2020, gli anziani del Tiburtino sono stati in vacanza, trascorrendo cinque settimane al mare. In quell’occasione, 120 nonni del IV municipio sono stati accompagnati per diverse settimane a Maccarese, sempre sul litorale laziale. Incluso nell’attività anche il servizio di trasporto, gratuito per l’utente.