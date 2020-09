VIDEO | Maurizio Mattioli interrotto mentre canta a San Basilio: "Vattene, dobbiamo sentire la Raggi"

“Se volete me ne vado”. Maurizio Mattioli, attore e cantante romano, non ha ricevuto una buona accoglienza dagli abitanti di San Basilio, riuniti nella piazza della Balena per la cerimonia di inaugurazione con la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

Ma il problema non è tanto lui, quanto la voglia dei residenti di arrivare al “succo” della lunga iniziativa: "Vattene, siamo qui per sentire la Sindaca". “Ditemi voi che devo fa - dice Mattioli rivolgendosi al cerimoniale di Raggi. Poi è lei stessa a riportarlo al microfono.