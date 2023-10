Si rompe il proiettore della sede municipale, è polemica sull'investimento da 90mila euro

Il proiettore si è guastato ed è subito scoppiata la polemica politica. La facciata della sede del IV municipio di via Tiburtina 1163 è stata oggetto, ad inizio 2023, di un intervento che serviva a renderla più bella e, soprattutto, più visibile. Con una spesa complessiva di 90 mila euro, infatti, sono stati installati luci a led ed un proiettore esterno. Quest’ultimo era stato pensato per proiettare sui palazzi che ospitano gli uffici municipali e la sede del consiglio la bandiera tricolore e non solo. Da circa una settimana, appena dieci mesi dopo la sua inaugurazione, il proiettore è fuori servizio.

Errore progettuale

Il capogruppo del Movimento 5 Stelle Stefano Rosati non ha dubbi: il proiettore si è rotto per un errore progettuale. “Pochi giorni fa, dopo nemmeno dieci mesi dalla messa in funzione dell’impianto, il proiettore ha smesso di funzionare ed è stato disinstallato – ha scritto Rosati in una nota - questo probabilmente per via di un grave errore nel progetto tecnico. Ora difficilmente il Municipio potrà investire ulteriori risorse in un nuovo progetto, così le luci e i colori sono svaniti in men che non si dica. E allo stesso modo sono svaniti i 90 mila euro di soldi pubblici investiti”.

Rosati ha rincarato la dose, sottolineando come “il miglioramento della quotidianità dei lavoratori” rimanga “un’utopia, considerando soprattutto il fatto che gli uffici municipali subiscono infiltrazioni ovunque e il personale è costretto a lavorare con la muffa sulle pareti. Con buona pace della tanto celebrata 'casa dei cittadini'".

Solo un problema sulla focalizzazione

Come detto, non si sono spente le luci sulla facciata della sede municipale. Il proiettore, che è stato già mandato in assistenza, “ha avuto un problema sulla focalizzazione che stiamo risolvendo” spiega, a RomaToday, Massimiliano Umberti. “Tra l’altro – continua Umberti – vorrei ricordare che i soldi spesi non sono stati presi dal bilancio municipale”. Nonostante le polemiche, il minisindaco rivendica questa iniziativa che, secondo lui, ha portato già dei risultati: “Il 15% dei cittadini non sapeva dove fosse la sede, oggi lo sanno tutti perché, oltre all’illuminazione che rende più decorosa la facciata della sede, c’è anche lo stemma del Comune di Roma, che identifica la sede della municipalità”.