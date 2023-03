Municipio IV: è Lorenzo Saputi il nuovo consigliere del M5s

Lorenzo Saputi entra in consiglio. Il suo ingresso, nel gruppo politico del Movimento Cinque Stelle, segue l’entrata in Consiglio regionale della pentastellata Roberta Della Casa. “Mi impegnerò affinché i temi che riguardano i giovani vengano portati sui tavoli istituzionali e che questi abbiano lo spazio che meritano” ha commentato a Roma Today a pochi giorni dall’insediamento.

Romano, Lorenzo Saputi è giovanissimo. Ha 23 anni e in tasca una laurea in giurisprudenza. Iscritto all’albo dei praticanti avvocati, si è avvicinato al Movimento Cinque Stelle con le elezioni amministrative del 2021. Candidato nelle file della lista civica Raggi, Saputi è risultato il primo dei non eletti. Dopo il suo ingresso in consiglio, al fianco del pentastellato Stefano Rosati, il neo consigliere è parte delle commissioni sul Pnrr, sulle pari opportunità e sulle politiche giovanili. “Lavorerò in squadra con il mio collega di consiglio Rosati, ma anche con gli altri consiglieri municipali del nostro gruppo politico e di concerto con i rappresentanti in Comune e in Regione. Attenzione alle fragilità e cittadinanza attiva saranno i pilastri della mia azione politica” ha detto. Saputi ha poi precisato: “Contento anche dell’elezione di Marco Colarossi in Regione, anche lui ha – come me – 23 anni”.

A commentare l’ingresso di Saputi nel consiglio del Municipio IV anche Roberta Della Casa, già presidente del tiburtino e ora sugli scranni della Regione come capogruppo del M5s. “Che emozione vedere l'amico Lorenzo Saputi prendere il mio posto nel Consiglio del IV Municipio. In questo territorio ho sempre cercato di fare il massimo e di metterci tutta la passione possibile e sono certa che Lorenzo saprà continuare questo lavoro insieme al collega Rosati e ovviamente non farò mancare loro il mio supporto” ha scritto Della Casa sulle sue pagine Facebook. “Al giovanissimo consigliere Lorenzo Saputi i miei migliori auguri di buon lavoro, saremo uniti e presenti su tutto il territorio municipale. Un ringraziamento speciale a Roberta Della Casa Consigliera Regione Lazio per la forza, il coraggio, la tenacia e la determinazione con cui si è contraddistinta in tutti questi anni in municipio” ha scritto, invece, il consigliere Rosati al suo secondo mandato in Municipio.