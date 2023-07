Il IV Municipio torna in possesso del locale occupato per 20 anni dall'ex custode

La realtà, spesso, supera l’immaginazione. Roma assomiglia sempre di più ad un enorme set di una commedia che riesce, in un primo momento, a strapparti una risata ma, subito dopo, ti spinge a riflettere sul come funzioni, effettivamente, questa città. Ci sono voluti più di 20 anni e chissà quante ore spese nei gangli della burocrazia amministrativa per far si che un locale, di circa 180 metri quadrati, tornasse nella disponibilità dell’amministrazione del IV municipio.

Custode in pensione

All’interno della sede istituzionale del IV municipio, infatti, c’è una vera e propria abitazione dove viveva, almeno fino a pochi giorni fa, l’ex custode dell’edificio di via Tiburtina 1163 insieme alla moglie e alla badante. Nulla di strano se non fosse che l’’uomo è andato in pensione più di 20 anni fa interrompendo, ovviamente, il servizio che svolgeva all’interno della struttura. Per decenni, quindi, l’ex custode è rimasto lì dentro in attesa che qualcuno decidesse del suo futuro. Solo negli ultimi giorni, al termine di un lunghissimo iter, l’ex custode ha abbandonato l’abitazione.

Nuovi uffici

È stato il presidente del IV Municipio, Massimiliano Umberti, ad annunciare quello che può definirsi un vero e proprio “evento storico”. L’ex abitazione, che sarà interessata da lavori di ristrutturazione, diventerà sede “dei nuovi uffici confortevoli” per i dipendenti municipali. “Stiamo lavorando moltissimo sulle strutture del Municipio ammodernandole e rendendole funzionali. Un lavoro mai fatto negli anni – ha scritto Umberti in una nota - un lavoro che ci consentirà di riconsegnare al termine dei cinque anni strutture degne di questo nome. La casa dei cittadini dovrà essere la casa più bella e confortevole del Municipio IV”. Umberti ha quindi ringraziato l’assessore municipale al patrimonio, Dino Bacchetti, e quello capitolino, Andrea Tobia, insieme al direttore del dipartimento Tommaso Antonucci “per la sensibilità e la determinazione dimostrata”.