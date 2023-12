Via Tiburtina, entro gennaio 2024 i lavori saranno finalmente completati

Entro il 20 gennaio 2024 termineranno i lavori in direzione Roma. A seguire le opere nella direzione opposta e così la via Tiburtina potrà dirsi effettivamente completata. I lavori della Ryder Cup non si fermano. Dopo la fine dell’evento sportivo, sul territorio del IV municipio sono rimasti ancora diversi cantieri da chiudere. Mentre si continua a lavorare per mettere in sicurezza le strade del territorio , nel tratto “T4” della Tiburtina gli operai sono alle prese con le fognature.

Il tratto T4

Parliamo del tratto dove si è inaugurata, insieme al sindaco Gualtieri, la nuova consolare completamente rinnovata. Un pezzo di via Tiburtina che, però, dopo la fine della Ryder era stato di nuovo parzialmente chiuso perché i lavori, in realtà, non erano completati. Mancavano, infatti, ancora i sottoservizi: cavi della luce, acqua, gas e fognature.

Nonostante l’avvicinarsi delle feste, gli operai sono al lavoro proprio per realizzare le fogne. Come spiegato dal presidente del IV Municipio, Massimiliano Umberti, “sulla Tiburtina entro il 20 gennaio verrà completamente riaperta la carreggiata direzione Roma e quasi completamente la carreggiata direzione Tivoli. Manteniamo le promesse e il cronoprogramma definito qualche mese fa”. I lavori, infatti, riguarderanno entrambe le carreggiate per completare, una volta per tutti, i lavori.

Lavori mancanti

Del resto, a inizio settembre 2023, in una diretta social proprio dai cantieri del tratto T4, l’ingegner Paolo Ciarrocca, direttore del cantiere per l'allargamento della via Tiburtina, un’opera complessiva da 77 milioni di euro, per conto dell'impresa D'Agostino Costruzioni, spiegava come i lavori fossero completi solo in parte che mancassero alcune “rifiniture”. Era stato promesso che il 60% dei lavori previsti del tratto T4, da via di Salone alla rotatoria dell’incrocio con via Marco Simone, sarebbero stati pronti prima della Ryder Cup. Il restante 40%, invece, sarebbe stato ultimato entro la fine dell’anno.

Diciamo che il cronoprogramma è stato “sforato” di qualche giorno. La cosa importante, però, è che i lavori, almeno questa volta, vengano completati una volta per tutte, senza la necessità di riaprire nuovamente i cantieri. Gli automobilisti che utilizzano quotidianamente la via Tiburtina, tra cantieri e Ryder Cup, hanno già sofferto fin troppo.