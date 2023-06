IV Municipio, nuovi giardini per i più piccoli, dalla cucina per il fango ai giochi nordici

È solo il primo passo di un percorso molto lungo. Verranno inaugurati a breve i giardini della scuola d’infanzia “Andrea Torre”, a Tiburtina, e dell’asilo nido “Insieme con un sorriso”, a Settecamini, completamente rigenerati e dotati di giochi nuovi di zecca. Un investimento complessivo di 40 mila euro per il IV municipio dove insistono, in tutto 25 scuole d’infanzia comunali, 15 asili nido e 16 istituti comprensivi. Per questo il lavoro di restyling di questi spazi è solo all’inizio.

Riqualificazione

Chi frequenta la scuola d'infanzia "Andrea Torre" e l'asilo nido "Insieme con un sorriso" troverà una bella sorpresa a settembre: giochi completamenti nuovi e a misura di bambini e bambini da 0 a 6 anni. Grazie ad un appalto realizzato sull’ordinaria scolastica e con fondi municipali, sono stati installati nuovi giochi di legno per vivere al meglio l’outdoor. In particolare, le nuove attrezzature “spingono” verso giochi a stretto contatto con la natura. Per fare un esempio, ci sarà una “cucina per il fango”, detta “fangaia”. Uno spasso per i più piccoli, un po’ meno per chi poi dovrà lavare i vestiti di bambini e bambine.

Altri interventi

I lavori di riqualificazione di questi spazi, ovviamente, non terminano qui. Questa estate, con i fondi del dipartimento, si interverrà in maniera analoga nei giardini del nido “Elefante e topolini”, a Tiburtina, e nella scuola dell’infanzia “Matite colorate” a Torraccia.

Tanto da fare

“C’è ancora tanto da fare, bisogna essere onesti con i cittadini – dichiara, a RomaToday, l’assessora alla scuola del IV Municipio, Annarita Leobruni - siamo contenti di questo risultato perchè è un lavoro iniziato non appena ci siamo insediati. Un lavoro lento che il mio assessorato si è messo in testa di fare. L’obiettivo è avere, a fine mandato, giardini rigenerati con giochi funzionali alla fascia d’età 0-6 anni. È un percorso che richiederà del tempo e i fondi, ma lo vogliamo intraprendere per i bene dei nostri piccoli utenti”.