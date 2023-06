IV Municipio, il consiglio si ferma 30 minuti per decidere se osservare un minuto di silenzio per Silvio Berlusconi

Un tratto distintivo del berlusconismo è rappresentato dalla divisione dell’Italia in due fazioni: quelli pro e quelli contro il Cavaliere, scomparso lo scorso 12 giugno. Una diatriba che che ancora non è sopita come testimonia quanto accaduto durante il consiglio del IV Municipio, tenutosi questa mattina alle 9:00. Il vicepresidente Matteo Mariani, di Fratelli d’Italia, aveva chiesto di osservare un minuto di silenzio, prima dell’inizio del dibattito, in ricordo di Berlusconi. Una proposta che ha causato l’interruzione dell’assise.

La richiesta

Matteo Mariani aveva chiesto al presidente del consiglio e al presidente municipale, in una nota scritta, di mettere le bandiere a mezz’asta in segno di lutto e interrompere per un minuto il consiglio in segno di cordoglio per la scomparsa di Silvio Berlusconi. Una proposta, però, che ha mandato in “tilt” tutto il consiglio.

Interruzione

Non si è riusciti praticamente neanche a cominciare la seduta che è stata subito interrotta per una riunione dei capigruppo. Una pausa di ben trenta minuti per decidere sul da farsi. Ora, senza voler fare populismi, in un periodo come questo dove Roma è invasa dai rifiuti, viene quotidianamente messa in ginocchio dagli acquazzoni e che continua ad avere i suoi endemici problemi, appare quanto meno inopportuno interrompere per ben mezzora un consiglio per una questione del genere.

Minuto di silenzio

Alla fine, le bandiere del consiglio municipale sono state messe a mezz’asta direttamente dal vicepresidente Mariani. Lo stesso non si è potuto fare all’esterno della sede municipale visto che sono in corso dei lavori. C’è stato anche il minuto di silenzio al quale, però, non tutti hanno partecipato. Alcuni consiglieri di maggioranza sono usciti e in aula sono rimasti 15 consiglieri.