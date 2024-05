IV municipio, si cercano banchisti per i mercati rionali del territorio

Via all’assegnazione dei banconi rimasti liberi nei mercati del IV municipio. Con una direttiva di Giunta, infatti, sono partite le procedure per la realizzazione di un avviso pubblico per il rilascio di concessioni di posteggio destinate agli addetti al commercio di generi alimentari e non solo, interessati a lavorare nei mercati rionali di Meda, San Basilio, San Romano e Pietralata.

La direttiva

La quantità di posteggi da assegnare, calcolata in base a delle precise percentuali utili alla differenziazione dell’offerta commerciale, verrà stabilita nell’avviso pubblico che verrà realizzato nelle prossime settimane.

Per il mercato plateatico di via Meda, rionale coperto di San Basilio e di San Romano, i posteggi liberi riguardano i banchi di generi alimentari e non e quelli legati alle attività artigianali. Nel mercato rionale coperto di Pietralata, invece, si assegneranno i posteggi solo per le attività di generi alimentari e non alimentari.

Lavori

Non compaiono in questa lista altri due importanti mercati del territorio, quello di Casal dei Pazzi e Tiburtino sud. Per queste due realtà, ha fatto sapere il presidente del IV Municipio, Massimiliano Umberti, partiranno a breve i lavori di rigenerazione.

Non serve un nuovo bando per il commercio

Da mesi, ormai, si discute a Roma del bando con il quale si andrà a ridisegnare la mappa degli spazi destinati al mercato ambulante e non solo. Un provvedimento contro il quale “mercatari” e sindacati sono contrari.

Marrigo Rosato, Segretario nazionale Ana-Ugl, ha detto a RomaToday come questo provvedimento del IV Municipio confermi “quello che diciamo da sempre. La risorsa non è scarsa, ci sono tanti posteggi vuoti e quindi non c’è motivo di fare i bandi”. Secondo il sindcalista, infatti, la direttiva Bolkestein non si dovrebbe applicare al settore gli ambulanti. Con il covid, solo nel Lazio sarebbero spariti circa 3.000 ambulanti. A Roma ci sono tanti posteggi vuoti. Per questo, secondo Rosato, non serve un nuovo bando, come vorrebbe invece l’assessora Monica Lucarelli, ma basterebbe riassegnare i posteggi rimasti vuoti “ormai da troppo tempo”.