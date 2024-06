Incendio a Roma est, scatta l'ordinanza di Gualtieri: "Pulire climatizzatori e balconi. Lavare la verdura"

Dopo il maxi rogo scoppiato a Roma est, nella zona di San Basilio, in un capannone industriale nei pressi di via Scorticabove, all'altezza di via Pieve Torina, sono scattati i controlli di Arpa Lazio per esaminare la qualità dell'aria. L'incendio ha colpito la zona tra il IV e V Municipio il 26 giugno e l'aria, in quel quadrante di città, è ancora irrespirabile.

A tal ragione il sindaco Roberto Gualtieri, come già successo per il rogo di Magliana, ha emesso un'ordinanza che dispone alcuni divieti e il lavaggio delle strade nel raggio di un chilometro, che verrà effettuato da Ama.

Nello specifico, nell'area dell'incendio, si ordina "il divieto di raccolta per il consumo o la vendita degli alimenti di origine vegetale e animale, il divieto di pascolo e razzolamento degli animali da cortile, il divieto di utilizzo dei foraggi e cereali destinati agli animali, raccolti nell'area individuata, di pulire accuratamente i filtri, di climatizzatori e raffrescatori, secondo le modalità prescritte dai manuali di uso e funzionamento, prima di ripristinarne l'utilizzo, di lavare e pulire accuratamente balconi e davanzali delle abitazioni, di lavare bene, prima di consumarlo, qualsiasi alimento conservato all’aperto e di evitare il contatto con aree e superfici potenzialmente oggetto di ricaduta delle polveri e delle ceneri prodotte dall'incendio, quali ad esempio gli arredi di parchi giochi e aree verdi, prima di averne effettuato il lavaggio o essersi assicurati della sua esecuzione".

Ama provvederà invece al lavaggio delle strade nel raggio di un chilometro dalla zona dell'incendio, concordando con il dipartimento tutela ambientale e con il municipio IV la forma più speditiva di esecuzione delle opere di lavaggio delle infrastrutture e degli arredi di parchi giochi e aree verdi insistenti nella predetta area.

È attivo il monitoraggio dell'aria da parte di Arpa che procederà alla rilevazione di campioni a terra, al fine di svolgere una valutazione della possibile ricaduta sul terreno delle particelle rilevate nel campionamento dell'aria.