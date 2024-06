Incendio a Roma, dipendenti municipali costretti a lavorare senza aria condizionata

L’odore di bruciato si è avvertito per tutta la giornata. L’incendio divampato il 26 giugno tra via Scorticabove e via Pieve Torina ha avuto conseguenze in tutta la città. L’alta colonna di fumo nera era visibile a chilometri di distanza. Il rogo che ha coinvolto tre capannoni industriali è divampato vicino agli uffici del IV Municipio di via Scorticabove. Lì su via Tiburtina c’è anche la sede municipale. A pochi chilometri, poi, ci sono gli uffici di via Rivisondoli dove, tra l’altro, c'è anche l'anagrafe. Secondo il Movimento 5 Stelle i dipendenti municipali del quarto sono stati costretti a lavorare con un impianto di areazione malmesso e senza aria condizionata.

Uffici del IV municipio impraticabili

Il capogruppo capitolino della Lista Civica Virginia Raggi Antonio De Santis e il capogruppo M5S del Municipio IV, Stefano Rosati, hanno denunciato, in una nota, che “la nube di fumo nera maleodorante e tossica” ha appestato “il cielo e l'aria del municipio, con il personale municipale costretto a lavorare in condizioni impossibili a causa dell'oramai cronico malfunzionamento dell'impianto di climatizzazione nella struttura e delle finestre per forza di cose chiuse”. Il riferimento, in questo caso, è alla sede principale di via Tiburtina 1163. Contattato da RomaToday, il presidente del IV Municipio, Massimiliano Umberti, ha detto che l’impianto funzionava, mentre c’era stato un problema negli uffici di via Rivisondoli. Il minisindaco, però, non ha voluto replicare a De Santis e Rosati.

Questa, secondo i grillini, “è l'ennesima, incresciosa situazione dove a subire l'incompetenza di una classe politica inconcludente sono sempre i lavoratori. Un'emergenza che, nonostante i nostri solleciti continua a non essere risolta, o comunque adeguatamente attenzionata, da un Municipio sempre più assente e disinteressato all'incolumità dei suoi cittadini". Non è la prima volta che si parla del sistema di areazione della sede municipale. Il 12 giugno, infatti, poco prima di un consiglio, lo stesso Rosati, insieme all’esponente di Fdi, Matteo Mariani, denunciavano il malfunzionamento dei condizionatori.

Fumi tossici

Contattato telefonicamente, Rosati ha sottolineato a RomaToday come “si sentisse chiaramente l’odore di bruciato. Il sindaco Gualtieri e il presidente Umberti hanno pubblicamente consigliato alcune raccomandazioni ai cittadini, tra cui non sostare nei pressi dell'area interessata dall'incendio, mantenere chiuse le finestre in caso di fumi persistenti e maleodoranti e non utilizzare momentaneamente i condizionatori d'aria a presa esterna. Noi invece – ha continuato – abbiamo avuto un consiglio municipale svoltosi con le finestre aperte. Ora è vero che siamo in attesa dei risultati dei rilevamenti dell’Arpa ma è andato a fuoco un capannone industriale e chissà cosa c’era all’interno”.