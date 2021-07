San Basilio: inaugurato il playground al parco ‘Giulietto Minna’

Taglio del nastro a San Basilio. Nella mattina di mercoledì è stato inaugurato il playground all’interno del parco ‘Giulietto Minna’. Nella stessa occasione è stato annunciato l’avvio dei lavori di riqualificazione alla palazzina 7 del lotto 25 di via Senigallia. All’evento hanno partecipato Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio, l’assessore regionale alle Politiche abitative, Massimiliano Valeriani, e il direttore generale di Ater Roma, Andrea Napoletano.



Dopo l’inaugurazione del playground nel complesso Ater di Torre Gaia, avvenuta a marzo di quest’anno, è la volta di San Basilio. Il parco giochi è stato realizzato attraverso un cofinanziamento Regione e Ater di circa 170 mila euro. Comprende un’area giochi per bambini recintata e con pavimentazione antishock, un impianto di illuminazione, nuove panchine e il ripristino dei camminamenti interni. Nell’area del parco sono state controllate, potate e in alcuni casi abbattute, le alberature e realizzata una staccionata perimetrale. Il progetto prevede anche la futura realizzazione di un’area fitness per adulti.



Nel corso dell’evento è stato presentato, inoltre, il progetto di riqualificazione che interesserà il fabbricato 7 del lotto 25, compreso tra via Senigallia e via Muccia. Il programma di interventi – per un importo di 250mila e una durata di quattro mesi - prevede il rifacimento di facciate, balconi e cornicioni e la sostituzione degli infissi dei vani scala e dei portoni di ingresso.