Si accende la luce sulla ciclabile del Miglio d'Arte

La pista ciclabile è illuminata. Lungo via Carlo Arturo Jemolo, a Torraccia, sono stati installati i lampioni dell’illuminazione pubblica. A esultare Roberta Della Casa, consigliera municipale al Tiburtino e candidata al consiglio regionale del Lazio: “Per le cose fatte bene ci vogliono fondi e tempo ma non provi oggi a intestarsi i meriti chi non ha mosso un dito nell'ultimo anno ma anche nel ventennio che ha preceduto il governo M5S”. A esprimere soddisfazione anche Franco Galvano di Arte e città a colori che sulla barriera antirumore di via Jemolo ha creato – insieme agli street artist – il Miglio d’arte: “Siamo partiti da una situazione disastrata, con l’impegno dell’arte, dei cittadini, dell’amministrazione e di retake adesso abbiamo un’opera sempre fruibile”.

La pista ciclabile al Miglio d’arte

Poco meno di due chilometri di murales sono stati realizzati sulla barriera antirumore di via Jemolo a Torraccia. L’opera, firmata da Arte e città a colori che ha visto l’impegno di oltre 120 artisti, è seconda – per lunghezza – al muro di Berlino per uno scarto di soli 40 metri. Sono 99 i murales che campeggiano sulla barriera antirumore. Lo spazio, nel tempo si è arricchito di statue (come quella di Fabrizio Moro, il cantautore di San Basilio) e di sculture in legno. Non solo. Grazie alla caparbietà e all’impegno dei volontari del gruppo Retake Torraccia è stata realizzata anche la pista ciclabile lungo l’intero percorso.

L’illuminazione in via Jemolo

Nei giorni scorsi sono stati ultimati gli interventi per la realizzazione della pubblica illuminazione. I lampioni sono stati collocati lungo il percorso così da rendere utilizzabile l’area anche dopo il tramonto. Nei pressi della pista ciclabile anche una quercia in ricordo di Enrico Malaguti, attivista e volontario di Retake scomparso lo scorso anno. “Sono orgogliosa di aver contribuito alla bellezza e sicurezza della ciclabile di Torraccia. Insieme alla giunta Raggi abbiamo riasfaltato lo spazio, sistemato le staccionate e illuminato la via. I volontari curano il verde, hanno realizzato il roseto e lo splendido Miglio d'arte” ha aggiunto Della Casa. Intanto, da Arte e città a colori l’intenzione di manutenere i murales con il rifacimento o con la creazione ex novo di nuove opere.