Giochi rotti e pavimentazioni saltate, chiuse diverse aree gioco nel IV municipio

Le aree ludiche sono state consegnate ma in condizioni che, ad oggi, non ne permettono l’utilizzo. Nel IV municipio molti cittadini si sono accorti che i giochi presenti all’interno di molti parchi sono stati interdetti ai bambini. Parliamo di attrezzature che sono rovinate, malandate o addirittura pericolose. Condizioni che, però sussistevano già da tempo ma che ora devono essere affrontate. Questi parchi, infatti, andranno affidati, tramite bando ad associazioni, comitati e cooperative. Per mandarli a gara, quindi, dovranno essere in perfette condizioni.

Decentramento

Tutto nasce con il decentramento amministrativo grazie al quale Roma Capitale ha dato in gestione circa 30 aree ludiche e 10 sportive al IV Municipio. Quest’ultimo, adesso, potrà gestire direttamente questi spazi, grazie ovviamente al trasferimento di appositi fondi dal Comune, senza dover passare per i dipartimenti o uffici capitolini. Questa situazione, però, ha dei pro e dei contro. Dato che l’intenzione è quella di affidare in gestione i parchi a soggetti terzi, l’amministrazione municipale deve prima riparare tutto quello che non va per consegnare, poi, le strutture.

Aree giochi chiuse

A spiegare quanto sta accadendo è il presidente del IV Municipio, Massimiliano Umberti: “Per la prima volta stiamo adottando un piano straordinario di monitoraggio e messa a norma di tutte le aree – ha detto, in una nota, il minisindaco - parliamo di circa 30 aree ludiche e 10 aree sportive, dopo il passaggio in gestione al municipio a seguito dell’attuazione del decentramento del verde. Parte di queste presentano evidenti criticità come, ad esempio, lo stato della superficie antitrauma, le aree di caduta non conformi o evidenti stati di usura dei materiali e dei componenti, che potrebbero provocare pericolo ai fruitori”. Senza una messa in sicurezza, insomma, queste aree non possono essere aperte al pubblico e, soprattutto, non possono andare in affidamento.

Manutenzione carente

Linda Meleo, capogruppo del Movimento 5 stelle in assemblea capitolina, e Stefano Rosati, capogruppo grillino al IV Municipio, hanno invece aspramente criticato la gestione di queste aree ludiche. “Si sta verificando un fatto mai accaduto negli ultimi 50 anni – scrivono in una nota - l’amministrazione Pd è costretta a interdire tantissime aree ludiche. La manutenzione, infatti, è carente e di conseguenza non ci sono le condizioni di sicurezza previste per l’utilizzo da parte dei bambini”.

I grillini puntano il dito sulla direttiva del 22 giugno scorso con la quale, la maggioranza, ha stabilito gli indirizzi per le adozioni delle aree verdi e ludiche da parte di cittadini e comitati, “ma più che un’apertura alla società civile sembra una disperata richiesta di aiuto. Tra Giubileo e Pnrr, Roma Capitale non ha mai avuto nelle proprie casse tanti fondi a disposizione, ma il Pd non sembra avere le capacità per investire e progettare servizi né di stabilire una programmazione degna di questo nome”.