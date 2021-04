San Basilio: sprofonda nel degrado l’ex ‘Fico d’India’. I cittadini chiedono sicurezza

Vetri rotti, spazzatura e animali. Non solo, nell’area circostante anche siringhe sporche e residui di bivacchi. Si presenta così l’ex ‘Fico d’India’ di via Montecassiano, a San Basilio, un tempo un ristorante all’interno del Punto Verde Qualità, oggi solo un luogo abbandonato al degrado. La Lega: “Questa struttura deve essere riqualificata e messa in sicurezza”.

“Abbandono e degrado, sono queste le prime due parole che ci passano per la testa se pensiamo all’ex ‘Fico d’India’” hanno commentato dal comitato di quartiere di via Montecassiano che da anni combatte il degrado prendendosi cura dell’area verde lungo la strada. Già nel 2018, lo stesso comitato aveva chiesto intervento delle forze dell’ordine: “Ma non poterono entrare perché la struttura era già sotto sequestro, dal canto nostro presentammo esposto alla polizia municipale”.

Una richiesta d’aiuto, più che di intervento quella che i cittadini che vivono nella zona di via Montecassiano hanno presentato alle istituzioni. “Chiediamo alle autorità competenti che la struttura venga sanificata e controllata (visto anche il periodo di emergenza Covid) e riqualificata per garantire la sicurezza, il decoro e la salubrità dell'ambiente, al fine di restituire la struttura al quartiere e ai cittadini” ha commentato Dario Zimbardi del coordinamento Lega Salvini Premier IV Municipio.

Il caso ‘Fico d’india’ è arrivato in Campidoglio dove il gruppo Lega ha interessato il Patrimonio per ottenere risposte: “Il commissariamento del quarto municipio, per via dell'incompetenza dell'ex presidente, non ha agevolato una soluzione o perlomeno il mantenimento di condizioni di decoro – ha detto Maurizio Politi, capogruppo Lega - Entro maggio contiamo di portare la questione in Campidoglio per far pressione su un iter che possa, il prima possibile, riconsegnare il bene al servizio del territorio”.