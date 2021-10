Elezioni Municipio IV, ecco chi sono i consiglieri eletti

La coalizione di centrosinistra ha trionfato al ballottaggio delle amministrative 2021 sfiorando il 60% di preferenze. Un risultato che ha permesso l’elezione di Massimiliano Umberti a presidente del Tiburtino. Si è fermato, invece, al 40.7% la coalizione di centrodestra capitanata da Roberto Santoro, già capogruppo uscente di Lega e consigliere di lungo corso tra gli scranni del Quarto.

Oltre il presidente, il Partito democratico ha eletto undici consiglieri: si tratta di Dino Bacchetti, Annarita Leobruni, De Paolis Paolo, Fruci Danila, Gallucci Onorina, Iacomini Filippo, Piccolo Ruggiero, Proietti Federico, Remediani Silvia, Adriano Brescia e Borocci Flavio. Tra le fila della Lista Civica Gualtieri figurano Fulvio Pastorelli, Giorgio Trabucco – già consigliere del IV municipio nella scorsa consiliatura. Per Sinistra Ecologista Maurizio Rossi. Siederà tra i banchi del Municipio Federico Sciarra, candidato presidente della lista civica Calenda Sindaco.

Per il Movimento Cinque Stelle e la lista civica collegata sono stati eletti Roberta Della Casa – ex presidente del tiburtino e Stefano Rosati, ex assessore alla scuola del parlamentino di via Tiburtina. Della lista Lega è stato eletto Fabrizio Montanini, entra Roberto Santoro come candidato presidente. Della lista Fratelli d’Italia sono stati eletti Luca Scerbo Polverato, Costanza Onofri, Matteo Mariani e Giorgio Sperandio.