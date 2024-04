A Tor Cervara la discarica a cielo aperto è fuori controllo

Prima i roghi tossici. Anni di denunce, esposti ed interventi delle forze dell’ordine. La situazione però non migliora, anzi. La maxi discarica di via Tor Cervara, che sorge su un terreno privato, continua a crescere giorno dopo giorno. In seguito alla segnalazione di un lettore, RomaToday ha voluto approfondire la vicenda per capire, soprattutto, quando verrà rimossa quella che è, a tutti gli effetti, una vera e propria bomba ecologica.

Denunce

Le prime denunce risalgono al 2020, in seguito a degli incendi sviluppatosi in quell’area. Roghi tossici visto che veniva bruciato di tutto, da materiale pericolosi a plastiche e scarti di cantiere. Quattro anni fa il terreno privato veniva messo sotto sequestro dalla magistratura. La situazione, però, non cambiava neanche dopo la nomina di un custode giudiziario.

Una prima svolta

Una prima svolta arriva a febbraio del 2020 . tre cittadini romeni, che vivevano insieme ad altre 70 persone in uno stabile occupato in zona, erano stati sorpresi dai carabinieri mentre scaricavano rifiuti nella maxi discarica. Il giorno dopo, tra l’altro, ne veniva beccato un quarto, un 48enne, mentre dava fuoco ai rifiuti lì presenti.

Così, a maggio del 2022, l’assessora all’ambiente del IV Municipio, Federica Desideri, inoltrava una richiesta di bonifica dell’area alla polizia locale. Il terreno, però, era (ed è) sotto sequestro quindi non è possibile, almeno per ora, fare nuovi interventi.

L’incendio del 2022

E visto che spesso la realtà supera l’immaginazione, il 20 luglio del 2022 il figlio del 48enne già arrestato veniva sorpreso a bruciare rifiuti nella maxi discarica, a pochi metri da un distributore di benzina. Il piromane è stato fermato dai carabinieri con l’accendino ancora in mano.

Il comitato dell’ordine pubblico

Arriviamo, così a dicembre del 2023, quando, in seguito a nuove segnalazioni da parte dei cittadini che segnalavano l’aumento dei rifiuti presenti nella discarica, Umberti convocava una seduta del Comitato dell’ordine pubblico. In quella circostanza veniva confermato dai carabinieri forestali l’individuazione dei trasgressori che avevano sversato rifiuti nell’area. Così, il dipartimento tutela ambientale di Roma, in virtù dell’articolo 192 del testo unico dell’ambiente, ha potuto avviare le contestazioni alle persone arrestate negli anni passati per richiedere la bonifica dei terreni.

Le procedure

La procedura, però, è ancora lunga e la bonifica lontana e non per mancanza di volontà delle istituzioni. Se i destinatari della contestazione non effettueranno, come è probabile che sia, la bonifica, allora l’amministrazione comunale, come da procedura, potrà emettere un’ordinanza per intimare l’intervento. Qualora anche questo provvedimento dovesse cadere nel vuoto, l’ente pubblico potrà intervenire “in danno”: in pratica la bonifica verrà fatta con i soldi pubblici, salvo poi recuperare la cifra spesa dai responsabili della maxi discarica. Tempi? Difficile dirlo al momento ma, rispetto al passato, sembra esserci un’attenzione tutta nuova verso questa criticità. Ancora non è chiara, al momento, la posizione dei privati che hanno quel terreno i quali, in passato, avevano denunciato l’occupazione dello stesso.

L’allarme

Nel frattempo, però, la discarica cresce e continuerà a farlo. Una preoccupazione che arriva anche dal Comitato di quartiere Tor Cervara C26 che, nel corso degli anni, ha prodotto decine di denunce ed esposti. “Lì c’è un continuo via vai di persone – dicono i rappresentanti del comitato a RomaToday – di notte, soprattutto, vediamo delle luci all’interno di quel casolare abbandonato. Stare lì è pericolose e possiamo solo immaginare le condizioni all’interno. Una volta – raccontano – era stata posizionata una lastra di cemento all’entrata che, però, è stata semplicemente spostata”. Non c’è solo la maxi discarica: “Nel giro di 200 metri se ne possono vedere tante altre. Lì, tra via di Tor Cervara e via Eneide, c’è un nuovo condominio che, in pratica, affaccia sulla discarica. Nel quartiere le persone, soprattutto le donne, c’è paura a girare di notte. Se quelle persone riescono a vivere così allora vuol dire che sono disposte a tutto. È incredibile che in tutti questi anni nessuno sia riuscito a fare nulla”. Denunce simili sono arrivate anche da altre associazioni, come il Comitato di quartiere Colli Aniene bene comune.