San Basilio ricorda Fabrizio Ceruso, bruciate bollette in piazza contro il carovita

Fabrizio Ceruso è rimasto ucciso da un colpo di pistola l’8 settembre del 1974, quando tra le strade di San Basilio scoppiarono disordini a seguito di sgomberi nelle case popolari. Aveva 19 anni, era un attivista. In sua memoria, ogni anno, gli abitanti, le realtà sociali e sindacali ne ricordano il sacrificio con un corteo che attraversa le strade di Sanba. All’appuntamento di sabato – 10 settembre – non è mancata la protesta: in piazza della balena, un gruppo di manifestanti ha bruciato simbolicamente le bollette per dire ‘no alla guerra’ e ‘no al carovita’.

Il corteo è partito alle ore 18.00 da via Fiuminata, al tramonto. Si è concluso due ore più tardi, in piazza della balena: in testa lo striscione con la scritta 'Fabrizio Ceruso vive nelle lotte', disegnato da Michel, un ragazzo del quartiere che frequenta la scuola romana dei fumetti. Non solo realtà di San Basilio ma di tutta Roma hanno voluto esserci: i movimenti per il diritto all’abitare, della lotta per la casa, Asia-Usb, Potere al Popolo, gli attivisti della campagna di sensibilizzazione ‘Riapriamo Villa Tiburtina’, il Centro popolare San Basilio e altre realtà sociali e politiche del territorio.

“Occorre tassare gli extra-profitti delle multinazionali, fermare le speculazioni e finirla con questa rapina ai danni dei cittadini e delle cittadine. Con i nostri salari non riusciamo ad arrivare alla fine del mese, la situazione sta diventando esplosiva. Non ci fermiamo e continueremo a far sentire la nostra voce anche dopo il 25 settembre” ha spiegato ai nostri taccuini Davide Angelilli, del Centro Popolare San Basilio e tra i promotori dell'iniziativa.