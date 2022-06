San Basilio, si rompe il collettore fognario. I cittadini: "Un lago di melma"

Interventi per la realizzazione di un impianto hanno causato la rottura di una tubatura del collettore fognario. Il guasto ha provocato la perdita di liquami che con il tempo ha originato un lago di melma. La denuncia del sindacato Asia-Usb: "Abbiamo segnalato da settimane ma nessuno interviene".

Siamo nelle adiacenze di via Gigliotti, nei pressi della cosiddetta 'marrana', a San Basilio, uno dei quartieri del Municipio Roma IV. Alcuni mesi fa sono iniziati i lavori di costruzione di alcuni edifici ad opera di privati non lontano dal posto in cui si è verificato il guasto. "Durante i lavori è stato rotto un tubo e da allora non si è avuto nessun intervento per il ripristino del guasto" ha spiegato Massimo Cipolloni, sindacalista di Asia-USB. "Si è creato un lago di melma e gli odori che sprigiona sono nauseanti, arrivano fino agli appartamenti di via Gigliotti, un cazzotto allo stomaco" hanno aggiunto dal quartiere.

Gli abitanti hanno anche segnalato il guasto al Municipio: "Abbiamo scritto all'assessorato all'ambiente, e al Municipio ma non abbiamo avuto riscontro". Intanto, a San Basilio il disagio è forte: "Chiediamo l'immediato ripristino della conduttura. Non possiamo sempre essere considerati cittadini di serie 'b', utili solo alle passerelle in campagna elettorale. Chiediamo rispetto" hanno concluso. Nei giorni scorsi, da San Basilio è arrivata un'altra richiesta alle istituzioni: la messa in sicurezza del parco giochi di via Morrovalle. Ma anche questa, ad oggi non ha avuto il riscontro sperato.