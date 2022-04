Municipio IV: intitolato a Paola Lattes l’unico centro antiviolenza del tiburtino

L’unico centro antiviolenza del IV Municipio è stato intitolato a Paola Lattes, storica vice presidente del Telefono Rosa. La cerimonia di intitolazione si è svolta nella mattina di giovedì, in via Siro Solazzi a Torraccia. All’evento, oltre il presidente del IV Municipio, Massimiliano Umberti e l’assessora municipale Annarita Leobruni anche l’assessora comunale alle Pari Opportunità Monica Lucarelli che ha commentato: “Un gesto simbolico per ricordare chi ha fatto tanto per contrastare la violenza di genere”. Ha partecipato, inoltre, Maria Gabriella Carnieri Moscatelli presidente del Telefono Rosa.

Da ex asilo nido ‘Tigro’ a centro antiviolenza: la struttura di via Siro Solazzi è stata inaugurata a novembre del 2020, dopo un periodo di chiusura e di riqualificazione realizzata mediante la tinteggiatura delle pareti, l’installazione degli infissi e delle grate anti-intrusione, la costruzione dei servizi igienici e del video-citofono. Il centro dedicato alle fragilità è stato intitolato alla storica vice presidente del Telefono Rosa, Paola Lattes, scomparsa il 2 giugno del 2019, all’età di 83 anni: era un avvocato, esperta in diritto di famiglia.

“È stata l'occasione per raccontare a tutti anche il progetto di comunicazione e diffusione dei riferimenti del centro antiviolenza, organizzato da Telefono Rosa nel nostro territorio, che coinvolge gli esercizi commerciali di prossimità e che vuole arrivare nelle case di tutte le donne del Municipio” ha spiegato il minisindaco Umberti. Ha anticipato: “Verranno consegnate buste del pane con i riferimenti del cav a tutti i panettieri che le utilizzeranno per confezionarlo e consegnarlo ai clienti”. L’assessora Leobruni ha poi spiegato: “E’ un modo utile per comunicare che il ‘Centro antiviolenza Paola Lattes’ di via Siro Solazzi c'è e aspetta chi tra le donne ha bisogno di aiuto”.