Casal Monastero, il comitato scrive al Municipio: “I cassonetti devono essere delocalizzati”

Montagne di spazzatura in via San Giovanni in Reatino, a Casal Monastero. Da tempo il comitato di quartiere chiede lo spostamento dei cassonetti affinché venga ripristinato il decoro lungo la strada. A distanza di alcuni mesi, i cittadini inviano sollecito al Comune, al Municipio e ad Ama. “Il prossimo passo sarà un insieme di ‘azioni di natura giudiziaria’ per tutelare la salute dei cittadini” si legge nella nota inviata dal comitato.

I cassonetti posizionati lungo via San Giovanni in Reatino fanno parte del complesso di case Ater ubicato a ridosso della via. Già perché in quartiere vige il sistema di raccolta differenziata ‘porta a porta’ che prevede piccoli contenitori dove deporre i sacchetti. Pertanto, nelle postazioni dei cassonetti, soprattutto in seguito dei mancati ritiri da parte di Ama, si creano delle montagne di rifiuti da cui si sprigionano odori nauseabondi.

“Chiediamo che questi cassonetti vengano spostati all’interno del complesso Ater - ha spiegato Elvina Gjoni, presidente del comitato di quartiere di Casal Monastero – così da evitare il disagio principalmente nei giorni dei mancati ritiri. Lo abbiamo già chiesto in passato e non abbiamo ottenuto nessuna risposta” ha concluso.