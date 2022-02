Casal Monastero, lavori di manutenzione in sei strade: il quartiere si rifà il look

Continua l’operazione di restyling del quartiere Casal Monastero, periferia del IV Municipio. Dopo alcuni interventi di rifacimento stradale, sono stati programmati i lavori per il ripristino del manto anche in altre sei vie del territorio. Ad annunciarli è l’assessore ai lavori pubblici e all’urbanistica del Tiburtino, Dino Bacchetti. “L’inizio della cantierizzazione è prevista per il mese di aprile” ha spiegato.

Nei giorni scorsi, interventi di riqualificazione e rifacimento del manto stradale sono stati effettuati in due delle strade principali di Casal Monastero: via Troilo il Grande e viale Ratto delle Sabine. I lavori hanno raccolto l’entusiasmo degli abitanti che avevano commentato: “Su questa strada non era mai stato fatto nessun intervento”.

“Dopo la firma della determina dirigenziale – ha spiegato ancora Bacchetti – si avvieranno i procedimenti amministrativi per la stesura del contratto e la consegna dei lavori”. Gli interventi – tra manutenzione stradale e rifacimento marciapiedi - su viale Ratto delle Sabine, via Poppea Sabina direzione via S. Alessandro, via Nomentum, via Castelnuovo di Farfa, via Crustumerium, viale Eretum inizieranno il prossimo mese di aprile.