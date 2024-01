Casal Monastero, inaugurata la prima 'zona 30' del IV municipio

Dopo sette mesi di lavoro è stata inaugurata la prima 'zona 30' del IV municipio, su via Ratto delle Sabine a Casal Monastero. L'intervento ha previsto la risistemazione di un'area davanti a una chiesa e una scuola, sottratta al parcheggio delle auto e restituita ai cittadini come luogo di socialità tra spazi verdi e panchine e senza barriere architettoniche. Nella Capitale, come raccontato nella sezione Dossier di RomaToday, sono già 27 le 'zone 30' anche se, in molti quadranti, in pochi rispettano i limiti di velocità.

Zone 30 a Roma

Da quando è stata attivata a Bologna, anche a Roma si parla sempre più di 'zone 30', ovvero aree dove le auto devono viaggiare a bassa velocità. "Vogliamo diffondere le 'zone 30' in tutta la città", ha detto il sindaco Roberto Gualtieri, presente durante l’inaugurazione insieme all’assessore alla mobilità, Eugenio Patanè. Secondo il primo cittadino, come riporta l’agenzia di stampa Dire, “l'intervento non prevede solo l'abbassamento della velocità ma anche un recupero dello spazio, con il verde. In questo quartiere, oltre il Gra, stiamo intervenendo in modo prioritario perché è una zona della città che è stata un po' abbandonata. Ora aiuteremo questi spazi a essere vissuti e migliorati", ha aggiunto Gualtieri.

Metro B a Casal Monastero

Durante l’inaugurazione, Gualtieri ha confermato ai cittadini presenti di volere “che la metropolitana arrivi anche a Casal Monastero". Era il 19 maggio del 2023 quando, nella sezione Dossier, parlavamo del “miraggio” del prolungamento della metro B verso Est, da Rebibbia oltre il raccordo, fino a Casal Monastero appunto. Da allora nulla è cambiato, purtroppo. I lavori sono bloccati ma, a quanto pare, il sindaco rimane fiducioso per un futuro sblocco della situazione.

Le altre zone 30 della città

A Roma sono state realizzate 6 'zone 30' su 78 previste. Prima di quella di via Ratto delle Sabine, sono già terminate quelle di Largo Millesimo (Municipio XIV), via delle Terme Deciane (Municipio I), Ostia Antica (Municipio X), Quadraro Vecchio (Municipio V) e Casal Bertone (Municipio IV).

L'assessore capitolino alla Mobilità, Eugenio Patanè, ha fatto sapere che "abbiamo ipotizzato circa 70 'zone 30' a Roma, zone dove sarà possibile la pedonalità e ciclabilità, dove sarà possibile andare anche in promiscuo. Sono contento di partire da Casal Monastero, una zona oltre il Gra. Era un garage a cielo aperto non a misura d'uomo, ora l'abbiamo ridata ai cittadini e ai ragazzi, saranno messi dei giochi e abbiamo abbattuto le barriere architettoniche. La sicurezza stradale è uno degli obiettivi di questa amministrazione".

Il presidente del IV Municipio, Massimiliano Umberti, ha ricordato che il progetto "è partito sette mesi fa e il risultato è sotto gli occhi di tutti. Oltre alla 'zona 30' c'è spazio di socialità per i cittadini. In due anni oltre ad aver aperto un nido, abbiamo messo la casa dell'acqua, asfaltato le strade e stiamo facendo un lavoro straordinario sulle caditoie con l'obiettivo di intervenire in tre anni in tutte quelle del Municipio".

Le 'zone 30' sono “merito nostro”

Ore prima dell’inaugurazione, l’ex assessore di Roma, Linda Meleo, ed il consigliere municipale del Movimento 5 Stelle, Stefano Rosati, hanno diffuso una nota nella quale rivendicavano l’avvio dell'iter per attivare queste aree. "Per Gualtieri si riapre la stagione delle inaugurazioni: oggi toccherà all'Isola Ambientale e Zona 30 di Casal Monastero, interventi previsti dai Programmi Operativi di Dettaglio (P.O.D.). Peccato – scrivono - che il copione sia sempre lo stesso, dato che si tratta di un nostro progetto”. Così, dopo l’approvazione, nel 2019 , dei progetti definitivi e esecutivi relativi ad alcuni ambiti di 'zone 30 e attraversamenti pedonali', “fu poi Roma Servizi per la Mobilità che a gennaio del 2021 lanciò una procedura aperta in modalità telematica, ai sensi del D.L. 76/2020, per l'affidamento dei relativi lavori. Al contrario delle scorse 'puntate', ci auguriamo – concludono Linda Meleo e Stefano Rosati - che almeno stavolta il Sindaco si sforzi di riconoscere i meriti di chi lo ha preceduto. Ne dubitiamo, ma i colpi di scena in alcuni copioni possono sempre accadere". Il colpo di scena, invece, non c’è stato.