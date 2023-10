I lavori sono durati 15 anni ma l'asilo di Casal Monastero sembra ancora un cantiere

I lavori erano iniziati nel 2008 ed erano terminati nel 2018. Poi, c’erano voluti altri cinque anni per inaugurarlo. Oggi, nonostante sia già frequentato da più di 30 bambini, ci sono ancora dei lavori da fare. Parliamo dell’asilo nido di via Poppe Sabina 73 a Casal Monastero, dell’istituto comprensivo recentemente intitolato a Piero Angela. Come detto, il taglio del nastro era avvenuto il 16 marzo 2023 e il nido è già stato inserito nell’avviso pubblico 2023/2024. Sebbene fosse uno spazio atteso da tempo dalle famiglie della zona, persistono diverse criticità che destano preoccupazioni

Struttura disastrata

L’allarme arriva dal Movimento 5 Stelle, in particolare dalla consigliera capitolina Linda Meleo e dal consigliere del IV Municipio Stefano Rosati: "Il Pd sta mettendo il carro davanti ai buoi? – chiedono i grillini - L'asilo nido di via Poppea Sabina 73 è stato inserito nell'avviso pubblico per l'anno 2023-24. I lavori sulla struttura furono avviati dalla nostra amministrazione e lasciati in eredità all'attuale, che ha tagliato il nastro lo scorso marzo”.

L’asilo ha una storia travagliata. La costruzione risale al 2008 ma una serie di ritardi e di intoppi burocratici hanno rallentato la costruzione dell’opera. Anche dopo la fine dei cantieri ci sono stati altri impedimenti all’apertura completa del plesso. Tra questi, la mancanza di collaudi dovuta a infiltrazioni e abusi. Del resto, la struttura si è ammalorata già durante la sua costruzione che, come detto, ha avuto dei tempi biblici.

Segnalazione dei cittadini

Famiglie che hanno i loro bambini iscritti al nido hanno mandato ai due consiglieri pentastellati delle foto che testimoniano come i lavori, di fatto, non siano conclusi: “Materiali di risulta abbandonati – scrivono in una nota - pavimentazione del giardino divelta e interdetta per il 70%, tratti di recinzione ammalorata o mancante, citofono guasto, nessuna zona d'ombra né alberature. Possiamo continuare: vialetto di accesso interdetto, una sezione dell'edificio inagibile per rischio infiltrazioni, un nullaosta igienico-sanitario di cui è incerta l'esistenza. Su quali basi, dunque, una struttura così disastrata è stata inaugurata e inserita in un avviso pubblico? Perché i lavori da noi iniziati non sono stati conclusi a dovere, ma si è comunque messa in scena un'inaugurazione? Come Movimento 5 Stelle abbiamo immediatamente richiesto un accesso agli atti per fare luce su questa vicenda. Ma se l'attuale amministrazione vorrà risponderci prima, naturalmente, siamo tutt'orecchi".

La risposta del IV Municipio

La risposta non si è fatta attendere. Annarita Leobruni, assessora alla scuola del IV Municipio, ha replicato alle accuse: “Parliamo di una struttura che è stata in costruzione per 15 anni e che, in questo lasso di tempo, si è ammalorata – spiega -con grandissima fatica e grazie all’impegno di Ornella Segnalini abbiamo fatto ripartire i lavori che, nel frattempo erano diventati anche oggetto di contenziosi con la ditta che li aveva realizzati. Abbiamo preso questa scuola che aveva tutte le carte in regola per essere aperta. Ma essendo già “vecchia” di 15 anni ha mostrato, una volta riaperta, tutti i suoi limiti”.

Ora, dice la Leobruni, si sta lavorando per obbligare la ditta che ha terminato la costruzione a sistemare quello che è di sua competenza, specialmente le infiltrazioni dovute a dei tubi rovinati. Per l’assessora, però, aver aperto l’asilo non è stato un errore, anzi: “Abbiamo dato la possibilità a 19 bambini di Casal Monastero e a 15 di Settecamini di andare al nido. Vorrei dire ai consiglieri che stanno evidenziando delle carenze passate anche sotto la loro amministrazione, durante la quale non si è fatto nulla. Noi, invece, in due anni la struttura l’abbiamo aperta”.