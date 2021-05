Casal Monastero, ancora chiuso l’asilo nido. Monta la rabbia dei residenti: “E’ uno spazio del quartiere”

Porte azzurre, finestre colorate, pannelli solari e un pavimento di geometrie. Benvenuti all’asilo nido di via Poppea Sabina, a Casal Monastero, che da anni, nonostante i lavori siano stati ultimati nel 2016, è ancora chiuso suscitando rabbia e indignazione da parte dei cittadini. “Questa struttura deve essere messa a disposizione della collettività” hanno spiegato dal comitato di quartiere al nostro giornale



L’immobile costruito in una delle strade principali di Casal Monastero avrebbero dovuto servire un’utenza fino a 3 anni di età e rispondere alle esigenze delle famiglie del quartiere e dei territori limitrofi del IV Municipio. Dopo un incontro in Campidoglio lo scorso settembre, cittadini e comitato avevano iniziato a sperare in una imminente apertura: “Era stato assicurato che l’immobile sarebbe stato acquisito dal Municipio e che già a partire da gennaio sarebbe stato possibile effettuare le iscrizioni per l’anno 2021/2022 – hanno aggiunto dal comitato – Invece scopriamo che il Municipio non ha preso in carico la struttura, ci siamo rivolti al Simu, aspettiamo risposte”.



Per i residenti di Casal Monastero la struttura deve essere utilizzata dal quartiere: “Non possiamo rischiare atti di vandalismo o che la scuola finisca nel degrado, vorremmo poter utilizzare lo spazio anche come luogo di aggregazione” ha concluso Elvina Gjoni, presidente del comitato. A marzo di quest’anno, la struttura comunale mai aperta di via Poppea Sabina è stata teatro di sit-in organizzato da Asia-USB . Anche il sindacato puntava alla riapertura immediata come sostegno alle famiglie che altrimenti dovrebbero rivolgersi ai nidi privati.