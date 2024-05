San Basilio, tutti contro il nuovo black point che ora rischia lo stralcio

Era arrivata la bocciatura da parte del IV Municipio e le proteste dei residenti. Ora, grazie anche alla presa di posizione dei vari comitati di quartiere, il black point di via del Casale di San Basilio potrebbe non vedere mai la luce. Parliamo del progetto che dovrebbe mettere in sicurezza uno degli incroci più pericolosi di Roma avversato, però, da chi abita in zona. Nessuno contesta “il principio”, ovvero rendere le strade più sicure. Il nuovo piano del traffico pensato, però, andrebbe a paralizzare il traffico, specialmente lungo la via Nomentana.

Black point via del Casale di San Basilio

Il progetto spaventa talmente tanto che giovedì 30 maggio, alle 18:30 il comitato San Cleto ha organizzato un incontro nella sala teatro della chiesa di quartiere. Una vera e propria assemblea pubblica per discutere delle imminenti modifiche alla viabilità “nonché della chiusura di una parte di via Nomentana con un aumento del traffico del 110%” si legge nel volantino che inviata i cittadini di Giardino Nomentano, San Basilio e San Cleto a partecipare.

Ma cosa prevede il black point pensato? Tra via Nomentana e via del Casale di San Basilio si sono registrati 32 incidenti in 10 anni, con 34 feriti e un morto, per un costo sociale medio annuo di circa 310mila euro. per rendere, quindi, il quadrante più sicuro, è stato pensato di attivare il senso unico, in direzione Roma, su via Nomentana, dall’incrocio con via del Casale di San Basilio fino a via Diego Fabbri. Invece, per chi viaggia lungo la Nomentana verso il Gra, sarà obbligatoria la svolta a sinistra sempre su via Fabbri. Da lì sarà quindi possibile arrivare su via del Casale di San Basilio, passando su via Tino Buazzelli. Una deviazione che non è piaciuta agli abitanti della zona e che è stata bocciata, all’unanimità, anche da una mozione del consiglio del IV Municipio.

Preoccupa, ovviamente, il traffico. Tanto per fare un esempio, chi deve andare su via Nomentana fuori Roma o verso il Gra, dovrà passare per via Ojetti e via Sora Lella e non più per la Nomentana stessa. Un problema non da poco visto che la stessa via Ojetti è spesso bloccata dalle macchine in sosta selvaggia. In particolare, via Diego Fabbri e via Tino Buazzelli dovrebbero sopportare importanti carichi di traffico. Parliamo di strade che ospitano, tra le altre, la scuola dell’infanzia e primaria Podere Rosa, la scuola secondaria “Tino Buazzelli”, l’asilo nido La Girandola, il commissariato San Basilio V, la parrocchia di San Liborio e l’Inail Roma Nomentano.

Verso lo stralcio

Nessuno vuole sbilanciarsi ma da quanto apprende RomaToday il progetto, così come è stato portato avanti fino ad ora, potrebbe essere stralciato o, come minimo, profondamente rivisto. Oltre al parere contrario del IV Municipio, territorio maglia nera per gli incidenti stradali a Roma, sono state avanzate anche le proposte arrivate dai cittadini. In particolare, c'è l'idea di realizzare semplicemente una rotatoria tra via Diego Fabbri e via Nomentana. Inoltre, anche il III Municipio aveva approvato una mozione per dire di no a questo progetto. Al resto hanno pensato i cittadini che, dal 2022, non hanno mai smesso di contestare l’opera. Una serie di voci discordanti alle quali il Campidoglio, al quale spetta l'ultima parola, non potrà certo rimanere sordo.