San Basilio, cittadini e politica contrari alla messa in sicurezza dell'incrocio più pericoloso di Roma

Il IV municipio ha la maglia nera degli incidenti stradali a Roma. Nel triennio 2019-2021 si sono verificati 35 incidenti mortali. Dal 2010 al 2019, solo nel tratto compreso tra via Nomentana e via del Casale di San Basilio si sono registrati 13 sinistri, di cui 12 con feriti ed un mortale. E visto che non basta sistemare semplicemente le strade il Comune di Roma si è impegnato a realizzare un intervento su questo “black point” proprio per mettere in sicurezza il tratto di strada. Peccato che cittadini e giunta municipale non siano d’accordo col progetto proposto.

Black point

Roma Capitale ha individuato i 175 black point, ovvero le intersezioni stradali a massimo rischio sulla viabilità. Per ridurre i rischi per pedoni e automobilisti Roma servizi per la mobilità effettuerà tutta una serie di lavori di messa in sicurezza. Tra le azioni previste c’è quella che prevede modifiche alla viabilità, come nel caso dell’incrocio tra via Nomentana e via del Casale di San Basilio. Tutta la zona, del resto, è molto pericolosa. Contando, infatti, anche le traverse (via Fabbri, via de Stefani, via Nicolai, via Fauno, via Buazzelli), gli incidenti registrati sono stati 32 in 10 anni. Sono stati coinvolti anche due pedoni ed il costo sociale medio annuo ammonta a 310 mila euro. Inoltre, sempre sulla via Nomentana c'è stato già un intervento di messa in sicurezza, all'incrocio tra via Zara-via Spallanzani.

Incrocio in sicurezza

Così, per limitare gli incidenti, è stato pensato di attivare il senso unico, in direzione Roma, su via Nomentana, dall’incrocio con via del Casale di San Basilio fino a via Diego Fabbri. Invece, per chi viaggia lungo la Nomentana verso il Gra, sarà obbligatoria la svolta a sinistra sempre su via Fabbri. Da lì sarà quindi possibile arrivare su via del Casale di San Basilio, passando su via Tino Buazzelli. Una deviazione che non è piaciuta agli abitanti della zona e che è stata bocciata, all’unanimità, anche da una mozione del consiglio del IV Municipio.

Criticità

Nel documento si spiega come il cambio di viabilità su via Diego Fabbri e via Buazzelli inciderà notevolmente su numerose strutture come la scuola dell’infanzia e primaria Podere Rosa, la scuola secondaria “Tino Buazzelli”, l’asilo nido La Girandola, il commissariato San Basilio V, la parrocchia di San Liborio e l’Inail Roma Nomentano. Il presidente Massiliano Umberti dovrà ora interfacciare con Roma servizi per la mobilità per chiedere di modificare il progetto e per fare in modo che non venga "trasferita una viabilità principale su arterie secondarie" dove insistono "insediamenti residenziali e numerose strutture pubbliche".