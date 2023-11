Profilo chiuso e contatti spariti, il presidente del IV Umberti "vittima di un attacco hacker"

Lui è sicuro: “sono stato vittima di un attacco hacker”. Il presidente del IV Municipio, Massiliano Umberti, ha avuto un risveglio amaro la mattina di martedì 28 novembre. Si è trovato la casella di posta piena di mail che prima comunicavano una serie di cambiamenti sulla sua pagina ufficiale Facebook e, infine, la sua definitiva chiusura.

Migliaia di contatti

Un problema non da poco per Umberti: “Parliamo, in tutto, di quasi 12 mila contatti – spiega a RomaToday - fortunatamente su una pagina eravamo in due come amministratori quindi, in qualche modo, sono rientrato. Abbiamo però perso l’altra, quella col maggior numero di utenti collegati”. Un problema non da poco vista l’importanza dei social media, specialmente per avere una comunicazione col cittadino quasi in tempo reale.

Attacco hacker

“Secondo me è stato fatto apposta” riprende Umberti che giura di non aver mai visto una cosa del genere. “C’erano sempre delle segnalazioni di Facebook per alcuni contenuti ma, rispondendo, non è mai accaduto nulla. Ora invece mi trovo il profilo chiuso e senza la possibilità di riattivarlo”.

Per Umberti si tratta di “un danno gigantesco dal punto d vista comunicativo. Mi permetteva di parlare con 10-12 mila persone in tempo reale. Ci vorrà del tempo per ricostruire la pagina. Spero che tutti vadano sul nuovo profilo che stiamo mettendo in campo. Non ci fermerà certo un hacker – conclude - il rinnovamento e lo sviluppo che stiamo mettendo in campo andranno avanti”.