Lavori finiti quattro anni fa, l'asilo di Casal Monastero verrà messo a bando a gennaio

A quattro anni dalla fine dei lavori, l’asilo nido di via Poppea Sabina, a Casal Monastero, può essere inserito nell’elenco delle scuole a cui fare domanda di iscrizione. A dirlo è l’assessora alla scuola del Municipio IV Annarita Leobruni: “Finalmente la consegna delle chiavi, la struttura viene messa a disposizione del territorio”. Alle sue parole hanno fatto eco quelle del minisindaco Massimiliano Umberti: “È un momento storico per il nostro municipio, portiamo a casa un’altra incompiuta”.

Lavori lunghi dieci anni

La costruzione dell’asilo nido di via Poppea Sabina risale al 2008. In quell’anno furono avviati i lavori grazie al finanziamento di un progetto europeo dedicato alle strutture per i bambini da zero a tre anni. Una serie di ritardi e di intoppi burocratici, però, hanno rallentato la realizzazione dell’opera, molto sentita dagli abitanti di Casal Monastero. Dopo dieci anni, la costruzione dell’asilo nido è stata ultimata, ma anche in questo caso, ci sono stati ‘stop’ forzati che hanno impedito la consegna dell’opera. Tra questi, la mancanza di collaudi dovuta a infiltrazioni e abusi. Per anni, l’asilo nido è rimasto una ‘macchia’ colorata nel verde del quartiere, tra porte e finestre rosse, blu e gialle. Un ‘non luogo’ che ha suscitato spesso l’indignazione dei residenti che per scongiurare atti vandalici alla struttura ne hanno chiesto l’utilizzo come spazio di aggregazione. Lo scorso anno, anche un sit-in degli attivisti di Asia-Usb per chiedere l'apertura dell'asilo.

La scuola verrà messa a bando

Nei giorni scorsi, con lo conclusione dell’iter amministrativo, le chiavi della struttura sono state consegnate al Municipio IV che già dal prossimo gennaio la metterà a bando insieme alle altre scuole per il periodo 2023-2024. "Sono molto felice di consegnare l'asilo Poppea Sabina al Municipio IV, appena mi sono insediata ho attivato gli uffici per risolvere una situazione non più accettabile. I lavori di questa struttura erano iniziati nel 2009 per terminare nel 2018 e, come se non bastasse questo tempo lunghissimo, dall'anno della conclusione non era stato fatto più nulla e l'asilo non era mai stato consegnato al Municipio. Con questi lavori abbiamo voluto dare un segnale importante, le Istituzioni sono presenti sul territorio per il bene dei cittadini", ha commentato l'assessora ai Lavori pubblici del Campidoglio, Ornella Segnalini. “Siamo molto contenti. Questa consegna è il risultato di una sinergia tra il Municipio e il Comune. Ringrazio l’assessora Ornella Segnalini che ha sviscerato la questione risolvendo gli intoppi e rendendo possibile l’apertura” ha detto ancora Leobruni. "Portiamo a casa un'altra opera incompiuta - ha commentato il presidente del Municipio Umberti - e voglio ringraziare le assessore alla scuola Annarita Leobruni e Claudia Pratelli per il grande impegno profuso".