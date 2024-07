Uffici in crisi e open day disertati: fare la carta d'identità nel IV Municipio è diventato impossibile

Il IV Municipio non parteciperà agli open day per il rinnovo della carta d’identità in programma il 13 e 14 luglio. Non una novità per gli uffici di via Rivisondoli, sede dell’unico punto anagrafico del territorio. Infatti, secondo quanto riporta il sito di Roma Capitale, l’ultima volta che il Tiburtino è stato interessato dalle aperture straordinarie dedicate al rilascio delle cie è stato in occasione dell’open day del 27-28 maggio 2023, più di un anno fa.

Rinnovo carte d’identità nel IV municipio

A denunciare questa situazione il capogruppo del Movimento 5 Stelle in IV Municipio, Stefano Rosati, e il capogruppo capitolina della Lista civica Virginia Raggi in Campidoglio, Antonio De Santis. Oltre a criticare la misura degli open day giudicato “uno spot” più che “un reale contributo alla risoluzione dei problemi”, i consiglieri attaccano l’amministrazione municipale per la quale gli open day “sono un oggetto sconosciuto”.

Chiusura degli sportelli anagrafici

Il 24 luglio del 2023 ha chiuso, in via definitiva, lo sportello anagrafico situato all’interno del mercato di San Romano. Una decisione per certi versi obbligata, visto che gli spazi erano commerciali e sono stati poi messi a bando per trovare nuovi banchisti per l’area mercatale. Nel IV municipio, così, è rimasto il solo ufficio anagrafico di via Rivisondoli.

“Soltanto un anno fa si assisteva alla chiusura di uno dei due sportelli anagrafici presenti sul territorio, quello del Mercato di San Romano – dicono De Santis e Rosati in una nota - con enormi ripercussioni negative sui tempi di rilascio dei certificati, in particolar modo delle cie, e notevoli disagi per i cittadini". L’unico sportello aperto di via Rivisondoli “ha dovuto sobbarcarsi tutte le richieste di competenza di quello chiuso, molte delle quali non sono state ancora evase”.

“La domanda che ci poniamo – si chiedono - è la seguente: i cittadini del Municipio IV sono forse figli di un Dio minore? Quanto durerà questa situazione di persistente disservizio che sta mettendo in difficoltà i dipendenti dell'anagrafe municipale e che rimedi concreti intendono adottare Campidoglio e Municipio al riguardo?”.

Open day nel IV municipio

Un nuovo open day ci sarà il 13 e 14 luglio nel III municipio, presso gli ex punti informativi turistici e il punto di rilascio di via Petroselli. Andando indietro nel tempo si nota, effettivamente, come il IV municipio non figuri quasi mai tra i territori interessati dall’iniziativa. Prendendo come riferimento il 2024, sono stati organizzati 18 open day di cui cinque, ad esempio, solo nel mese di giugno, ma gli uffici anagrafici del IV Municipio non sono mai stati coinvolti.