Scomparso da più di una settimana, ancora nessuna notizia di Alessio. La mamma: “Ti prego, torna”

Ancora nessuna notizia di Alessio Zangrilli, il giovane di 35 anni scomparso da San Cleto nel pomeriggio di domenica 10 ottobre. Sua mamma Virginia e gli amici lo cercano senza sosta da più di una settimana, ma alcune segnalazioni giunte ai parenti non hanno trovato conferma. Intanto continuano gli appelli: “Ti prego, torna a casa” è il messaggio che la madre ha lanciato dal nostro giornale, devastata dal dolore.

Alessio indossava una tuta nera e una felpa di colore scuro, l’ultima volta che è stato avvistato nella borgata di San Cleto, non lontano da San Basilio nel IV municipio. Ha i capelli rasati, gli occhi marroni ed è altro circa un metro e 77. Il giovane è uscito portando con sé il telefono cellulare che però risulta spento dalla sera di domenica, giorno della scomparsa. Come già raccontato dalla madre, Alessio sta attraversando un periodo delicato della sua vita, acuito dopo il lockdown, perché in cerca di lavoro.

Non ha macchina, né moto: Alessio generalmente si muove in città utilizzando una bici – che però ha lasciato a casa questa volta – è possibile che abbia preso mezzi pubblici per raggiungere altri quartieri di Roma. Chiunque lo riconoscesse, o notasse i suoi tatuaggi (uno sul polpaccio sinistro e l’altro sul braccio sinistro), può contattare le forze dell’ordine.