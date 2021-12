San Cleto: un murale per ricordare ‘Zangra’, il pugile trovato morto nel Tevere

Il suo volto, i guantoni alle mani pronto a sferrare un pugno e lo sguardo deciso. Affianco la scritta ‘Zangra’ e una frase “Per sempre con noi”. Il ricordo di Alessio Zangrilli, il giovane pugile trovato cadavere nel Tevere, campeggia su un muro di via Bernardino Bernardini, a San Cleto, il suo quartiere. A commissionarlo gli amici di sempre.

Alessio Zangrilli, meglio noto come ‘Zangra’ è scomparso da casa lo scorso 10 ottobre. Da quel giorno tutti hanno iniziato a cercarlo, a lanciare appelli per ritrovarlo, anche attraverso il nostro giornale. Settimane di ricerche andate a vuoto, poi la svolta tra le più drammatiche: il 4 novembre, il corpo di Alessio è riemerso dal fiume Tevere tra dolore e rabbia di amici e parenti. Sulla sua morte è stata aperta un’inchiesta e non si esclude nessuna ipotesi investigativa. La sua scomparsa ha tenuto tutti con il fiato sospeso: pugile per passione, frequentava la palestra di San Lorenzo ma ‘Zangra’ stava attraversando un periodo di fragilità, come ha raccontato la mamma ai nostri taccuini.

In attesa che si capisca cosa è accaduto veramente ad Alessio, un giovane di soli 35 anni, gli amici hanno voluto dedicargli un murale. Uno di loro, lo ricorda così a Roma Today: “Ti porterò sempre con me. Ogni risata, ogni corsa in bicicletta, ogni sgarro sulle ginocchia…porterò sempre con me la nostra giovinezza”.