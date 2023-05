Nel IV municipio continua la rimozione dei chioschi fatiscenti, addio a quello di via Palmiro Togliatti

Un lavoro che non è ancora finito e che contribuirà pian piano, a ridare un minimo di decoro a delle zone abbandonate per troppi anni. Continuano nel IV municipio di Roma gli interventi di rimozione dei chioschi abbandonati, veri e proprio monumenti al degrado sparsi un po’ per tutto il quadrante.

Chioschi

Dopo il chiosco rimosso su via Tiburtina in completo abbandono da ormai 5 anni, questa volta è toccato a quello su via Palmiro Togliatti 1589/91. Grazie ad un lavoro congiunto tra Simu, ufficio tecnico e ufficio commercio del IV Municipio, gli operai hanno smontato pezzo per pezzo la struttura divenuta, nel corso degli anni, un ricettacolo di sporcizia.

Prossimi interventi

Gli interventi di rimozione non finiscono qui. Come spiegato anche dal minisindaco del Tiburtino, Massimiliano Umberti, nelle prossime settimane saranno rimosse le strutture di via Corridonia, angolo via Fabriano, al civico 349 di via Ramiro Fabiani e, infine, in via Fabriano, angolo via Pergola.

Casal Bertone e Casal Bruciato

Sono decine le strutture fatiscenti già abbattute al Tiburtino. Gli interventi più importanti sono quelli che hanno riguardato i chioschi del mercato di via Ricotti, su sede impropria dal 1960, e a Casal Bruciato, con la rimozione dei banconi del mercato di via Spellanzon e conseguente riqualificazione dello spazio.