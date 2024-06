A Roma la seconda edizione della raccolta di rifiuti Park Litter

In occasione della seconda edizione di Park Litter a Villa Ada, Piazza Albania e Tiburtina è stata raccolta più di una tonnellata di rifiuti dai dipendenti delle società del Gruppo BNP Paribas. L’iniziativa rientrava nella seconda giornata di pulizia dei parchi organizzata in partnership con Legambiente e si è svolta anche a Milano e Firenze.

La quantità maggiore di rifiuti raccolti riguarda i mozziconi di sigarette sono stati maggior parte dei rifiuti raccolti seguita poi da plastiche varie (buste, confezioni di diverso genere), stagnola, carte, stracci e tanto vetro. Non mancano purtroppo materassi, oggetti in ferro arrugginito e materiale edilizio.

L’esercizio di volontariato aziendale si inserisce all’interno di “1MillionHours2Help”, il programma del Gruppo BNP Paribas, attivo a livello globale dal 2020, per contribuire al raggiungimento degli obiettivi per lo sviluppo sostenibile individuati dall’ONU. Obiettivo dell’azienda è quello di raggiungere un milione di ore di lavoro in volontariato aziendale per migliorare e rendere più inclusivo l’ambiente.