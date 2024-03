Villa Tiburtina consegnata all'Asl, via ai lavori della casa di comunità finanziati dal Pnrr

I cantieri sarebbero dovuti iniziare a gennaio e terminare entro la fine del 2025. Seppur con qualche mese ritardo, a fine marzo partiranno i lavori per la nuova casa di comunità all’interno di Villa Tiburtina, a Casal dè Pazzi. Parliamo di una struttura per la quale attivisti e cittadini si battono ormai dal 2012, anno in cui era stato chiuso il poliambulatorio che ospitava anche una sede dell’Asl Rm 2.

Incontro

Gli attivisti di “Riapriamo Villa Tiburtina” hanno avuto un incontro con la direzione del IV distretto della Asl Rm2 per fare il punto sulla riapertura della struttura. Al cancello dell’edificio, infatti, è presente da tempo un cartello dove c’è scritto che i lavori sarebbero in corso da luglio 2023: condizionale d’obbligo visto che nulla, almeno fino ad ora, è stato fatto.

Durante l’incontro, è stato ufficializzato che la Fondazione dell’Università La Sapienza, proprietaria della struttura insieme a Fondazione Lorillard e Spencer Cenci, ha dato in usufrutto alla Asl Rm 2 per trent'anni una parte della struttura dove si attiverà, come detto, la casa di comunità, ovvero quei centri sanitari all’interno dei quali il cittadino potrà trovare tutta una serie di servizi di base, dal medico di famiglia al pediatra, compresi specialisti e professionisti del settore.

Tempistiche

La Asl potrà quindi entrare formalmente in possesso dell’area e l’impresa titolare dei lavori potrà, quindi, avviare i cantieri. “Ufficiosamente si è parlato del 27 marzo ma potrebbe slittare di qualche giorno” scrivono gli attivisti di Riapriamo Villa Tiburtina. I lavori sono finanziati per 1,97 milioni di euro con fondi Pnrr e, per questo, hanno delle tempistiche serrate. Entro il 1° gennaio del 2026 la casa di comunità dovrà essere attiva e funzionante anche se “si auspica un minimo di anticipo nell'apertura”.

Altri servizi

Come detto, la Asl entrerà in possesso solo di una parte di Villa Tiburtina. Il resto resterà sotto la gestione diretta de La Sapienza che dovrà decidere quali servizi portare nel resto dei locali. infatti, nel progetto di ristrutturazione previsto dal Pnrr, si specifica come l'edificio sia grande 1.500 metri quadri mentre il progetto della casa di comunità occuperà 770 metri quadri di spazio.

Le richieste

Gli attivisti del comitato hanno chiesto all’Asl “che ci fosse all’interno della casa di comunità uno spazio fisico e di confronto tra i vari soggetti istituzionali (Asl, Municipio, ecc) e le realtà territoriali come Sportello Sanitario, centro anziani, scuola, comitato di quartiere”. Per ora, però, non sono previste strutture stabili per ospitare un’iniziativa del genere anche se, al termine dei lavori, qualcosa potrebbe cambiare.

Maggiori informazioni

Gli attivisti auspicano, per il futuro, una comunicazione migliore e più intensa tra loro, l’Asl ed i cittadini: “Per realizzare una sanità territoriale e di prossimità è indispensabile l’informazione e la partecipazione degli abitanti. Per questo c’è bisogno che le varie amministrazioni pubbliche cambino approccio da subito e non si limitino a promettere che questo avverrà magicamente quando aprirà Villa Tiburtina. Con lo Sportello Sanitario stiamo, passo dopo passo, prefigurando un modello di assistenza che risponda ai bisogni delle persone, che tende a far lavorare insieme le varie istituzioni che spesso sono mondi che non si incontrano e si addossano reciprocamente le responsabilità con risultati disastrosi”.