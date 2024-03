Casal de' Pazzi, il gerarca fascista Farinacci non c'è più. Ecco la "Villa Ipazia di Alessandria"

Da oggi si chiamerà “Villa Ipazia di Alessandria”. Alla presenza del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, del presidente del IV Municipio, Massimiliano Umberti, della vicepresidente, Annarita Leobruni, è stata svelata la targa col nuovo nome dell’edificio di Casal de’ Pazzi che era intitolato all’ex gerarca fascista Farinacci. Sono stati i cittadini, studenti e le studentesse romane a scegliere il nome, partecipando ad un contest online che ha visto la partecipazione di 980 persone. La cerimonia è stata aperta con lo svelamento della targa ed è stata poi seguita dalla lettura dalle poesie dei ragazzi e ragazze della 5°D della scuola Giovanni Falcone.

Il contest

C’erano tre nomi in lizza per sostituire quello del gerarca fascista Farinacci. Oltre alla “vincitrice”, la filosofa greca, astronoma e matematica Ipazia di Alessandria, c’erano Simone De Beauvoir, famosa scrittrice, insegnante e filosofa, considerata l’iniziatrice del movimento femminista, e Hannah Arendt, filosofa ebrea tedesca naturalizzata statunitense, nota per le sue opere sulla teoria politica e sulla filosofia della storia.

La cerimonia

Ha aperto la cerimonia, annunciando la vincitrice della votazione online, il minisindaco Umberti. “Era una villa completamente chiusa, abbiamo deciso di aprirla e di farla vivere – ha detto - qui, in due anni, sono stati fatti più di cento eventi culturali. Ringrazio il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che ha capito quanto per noi significhi cancellare il nome di Farinacci e dare una nuova anima alla villa con Ipazia d’Alessandria. È significativo per tutta la comunità mettere un “sigillo” a questo luogo”. Umberti ha concluso il suo intervento promettendo, per Casal de’ Pazzi, “diversi interventi che rigenereranno il quartiere in maniera totale. Il tutto accadrà nell’arco di un anno, abbiamo tanti fondi a bilancio che investiremo su questo territorio”.

Una nuova sala lettura

Dopo Umberti è stata la volta del sindaco di Roma Roberto Gualtieri.: “Volevo ringraziare gli alunni della Giovanni Falcone per le bellissime poesie – ha detto il primo cittadino - sono contento di avere avuto la possibilità di celebrare un evento come questo, in una giornata così particolare. Finalmente questa villa ha anche un bel nome ed è stata sanata una ferita in una maniera doppiamente bella. Non solo è stato tolto il nome di un gerarca fascista ma è stata intitolata ad una donna straordinaria”. Gualtieri ha sottolineato come Roma “stia cercando di lavorare sulla toponomastica della città per dedicare più vie, piazze ed edifici alle donne ”. “Qui - ha concluso Gualtieri parlando con Umberti – vorremmo realizzare una nuova sala lettura e studio”.

La storia della villa

La villa ha una storia lunga, con un recente passato piuttosto travagliato. Costruita nel 1940 su incarico dato da Farinacci all’architetto Lorenzo Chiaraviglio, era stata acquisita al patrimonio di Roma solo nel 1975. Sono passati poi 33 anni prima di vedere avviati i lavori di ristrutturazione pensati per riconsegnare l’edificio alla comunità. La prima svolta è arrivata nel 2018 quando la villa, il 19 luglio , veniva inaugurata dall’allora presidente municipale del Movimento 5 Stelle, Roberta Della Casa, e dall’ex vicesindaco di Virginia Raggi, Luca Bergamo. Con l’occasione, veniva deciso di avviare un contest tra le scuole per dare un nuovo nome all’edificio storico. Negli ultimi anni l’edificio è diventato la sala matrimoni del IV municipio di Roma nonché luogo che ha ospitato diversi eventi sociali e culturali.