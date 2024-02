Casal de' Pazzi, la villa del gerarca fascista verrà intitolata ad una filosofa

Via il nome del gerarca fascista per fare posto a quello di una filosofa. Villa Farinacci, splendido edificio storico che si trova all’interno del parco Petroselli, in via Rousseau nel quartiere Casal De’ Pazzi, cambierà nome. A sceglierlo saranno i cittadini del IV municipio, chiamati a rimpiazzare il nome di Roberto Farinacci, segretario del Partito nazionale fascista, giustiziato nell’aprile del 1945.

La storia della villa

L’edificio costruito nel 1940 su incarico dato dal Farinacci all’architetto Lorenzo Chiaraviglio, che ne ha curato il progetto e la direzione dei lavori, oggi è diventato la “sala matrimoni” del IV municipio e, soprattutto, un luogo di ascolto, di sperimentazione e promozione della collaborazione tra cittadini e amministrazione. In realtà la villa ha una storia lunga e travagliata e solo di recente è stata effettivamente riconsegnata ai cittadini.

Nel 2013 c’era stata una raccolta firme. Altri appelli erano arrivati poi nel 2014 e nel 2015 e tutti con lo stesso leitmotiv: riaprite Villa Farinacci. La struttura, infatti, era stata acquisita dal patrimonio del Comune di Roma nel 1975 ma solo nel 2008 erano partiti i lavori di ristrutturazione. I cantieri si erano quindi conclusi nel 2010 ma il palazzo era rimasto chiuso al pubblico.

La svolta

La svolta arrivava nel 2018 e con l’amministrazione 5 Stelle. Il 19 luglio, infatti, la villa veniva inaugrata dall’allora presidente municipale, Roberta Della Casa, e Luca Bergamo, vice sindaco di Virginia Raggi. Con la struttura riaperta, l’amministrazione pentastellata, con il voto favorevole anche del Pd, decideva di avviare un contest tra le scuole del quartiere per dare un nuovo nome all'edificio storico.

Un nuovo nome per Villa Farinacci

Giovedì 8 febbraio, alle ore 10,30 presso la sede del Municipio IV su Via Tiburtina 1163, verrà presentato il progetto di intitolazione della “Casa del Municipio Roma IV”. A decidere non saranno solo gli studenti di zona ma tutti i cittadini del quarto. Per l’individuazione della figura storica più indicata si è partiti dalla considerazione che la toponomastica del quartiere Casal de’ Pazzi è tutta al maschile. Le strade, infatti, hanno i nomi dei più noti filosofi di tutti i tempi. Si è ritenuto opportuno colmare questo divario proponendo l’intitolazione della “Casa del Municipio Roma IV” ad una filosofa donna, tra quelle scelte dalla commissione sport e cultura:

- Simone De Beauvoir, famosa scrittrice, insegnante e filosofa, considerata l’iniziatrice del movimento femminista;

- Ipazia di Alessandria, filosofa greca, scienziata, astronoma, matematica, donna di enorme cultura, una delle menti più avanzate esistenti all’epoca;

- Hannah Arendt, filosofa ebrea tedesca naturalizzata statunitense, nota per le sue opere sulla teoria politica e sulla filosofia della storia.

I cittadini potranno votare online, sul sito ufficiale del IV Municipio. Gli esiti del sondaggio verranno poi resi noti nel corso di un’iniziativa pubblica.