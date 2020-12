Un gregge si prende via Spinoza: auto in coda dietro alle pecore

Un centinaio di pecore, in mezzo alla strada, tra lo sguardo sbigottito dei residenti. Chi si trovava in via Spinoza, nel primo pomeriggio del 10 dicembre, ha assistito ad uno spettacolo surreale.

La transumanza tra i palazzi

“E’ la prima volta che mi capita di vederle” ha raccontato Claudia Marinetti, autrice del video con cui è stata documentata l’insolita presenza. Gli animali hanno attraversato la strada, occupandone tutta la careggiata, e si sono diretti in via Zanardini, in direzione della Riserva Naturale Valle dell’Aniene. Intanto dietro di loro, paziente, si è formata una coda di auto. Chi le stava guidando, probabilmente, si sarà dovuto stropicciare gli occhi.

Le pecore tosaerba

Le pecore segnalate dalla residente non sono quelle che, l’amministrazione Raggi, aveva lanciato nel 2018. Non sono, in altre parole, le “pecore tosaerba” che l’ex assessora all’ambiente Pinuccia Montanari aveva sperato di poter impiegare per gestire la ricrescita vegetativa in alcune aree verdi.

Con l’eccezione del parco della Caffarella, dove centinaia di ovini, di una storica azienda agricola, pascolano da tempo immemorabile, pecore tosaerba a Roma non sono state ancora ammirate. E restano confinate nel limbo delle leggende metropolitane.

Le pecore di Casal de' Pazzi

Quelle di Casal de’ Pazzi poi, come il video dimostra, sembrano apprezzare più le foglie d’edera che, rigogliose, scendono sui marciapiedi di via Spinoza. Ma è stato solo per uno spuntino fugace. Quanto basta per essere filmato dal cellulare di chi, probabilmente, ancora stenta a credere di averle viste pascolare. Sotto casa, in mezzo alla strada, davanti una fila di auto.