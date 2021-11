VIDEO | "Riapriamo Villa Tiburtina", gli attivisti arrivano in Municipio

Da oltre un anno un pezzo di cittadinanza chiede che venga riaperta la clinica Villa Tiburtina a Casal de' Pazzi per quella sanità pubblica di prossimità che manca. Oggi l'incontro con il minisindaco Umberti

Non si ferma la mobilitazione cittadina per la riapertura di Villa Tiburtina, polo socio-sanitario a Casa de’ Pazzi, ormai chiuso da diversi anni. Una battaglia che ha visto in prima linea anche Zerocalcare.

Nel pomeriggio di oggi, lunedì 29 novembre, un gruppo di attivisti si è recato sotto la sede del municipio IV per incontrare il neo presidente, Massimiliano Umberti. La richiesta è sempre la stessa: un tavolo di confronto con Regione, Asl Roma 2 e Fondazione Lorillard Spencer Cenci per riaprire la clinica e garantire quella sanità pubblica di prossimità “di cui tanto si è parlato negli ultimi due anni a causa della pandemia”, dicono gli attivisti.

Forti delle 3mila firme raccolte, non sembrano quindi mollare la presa: “Dopo due anni privi di un'istituzione di prossimità come il Municipio, abbiamo deciso di incontrare il Presidente Umberti perchè, insieme alla Asl, deve gestire la programmazione socio-sanitaria del territorio” spiega Barbara, attivista di ‘Riapraimo Villa Tiburtina’.

E mentre la delegazione sale, sotto la sede municipale resta un presidio con tanto di striscioni visibili da via Tiburtina. “Le richieste avanzate - spiegano gli attivisti al termine dell'incontro con il presidente Umberti -, il Municipio dichiara l'impossibilità di farsi interprete e sostenitore della riapertura di Villa Tiburtina, non può essere promotore di un incontro tra noi, Università Sapienza, Asl Rm2, il IV Distretto Sanitario, Assessorato alla Sanità della Regione Lazio, Fondazione Lorillard Spencer Cenci. L'unica possibilità prospettata è quella di inviare una nota ufficiale alle istituzioni competenti per chiedere a che punto è il progetto”.

“Quello che mi sono offerto di fare è di raccogliere appunto quante più informazioni possibili sulla struttura, questo posso fare - dice a Roma Today Massimiliano Umberti -. Inutile dire che io sarei felicissimo che si potesse aprire non uno, ma più presidi sanitari pubblici sul territorio perchè ne abbiamo bisogno, ma questo aldilà che di chiamino Villa Tiburtina”.