Municipio IV: i nuovi uffici anagrafici finiscono in commissione trasparenza

L’appuntamento in Comune per la mattina di giovedì 29 luglio. Il Pd: “Vogliamo vederci chiaro”

Prima gli uffici matrimoni, poi gli anagrafici: il trasferimento di parte dei servizi del IV Municipio da San Basilio a Ponte Mammolo è iniziato. Non senza polemiche. E il caso finisce in commissione trasparenza al Comune, l’appuntamento è fissato per la mattina del prossimo giovedì. Il Partito democratico, intanto, ha annunciato: “Vogliamo vederci chiaro e capire se è un trasferimento davvero necessario”.

“Lavori incompleti”. Aveva tuonato così, nei giorni scorsi, Roberto Santoro, già capogruppo Lega in IV Municipio in vista del trasferimento degli uffici anagrafici dalla struttura di via Tiburtina 1163 al via Rivisondoli. La nuova è all’interno di un immobile costruito da CAM, acquisito di recente dal municipio IV. “Via Rivisondoli è meglio collegata” aveva replicato l’ex minisindaca a cinque stelle, oggi collaboratrice della sindaca, Roberta Della Casa.



Ai dem, però, il trasferimento degli uffici anagrafici con questa modalità non è andato giù: “Molti dipendenti del Municipio saranno costretti a lavorare con 40 gradi, gli utenti dovranno fare i salti mortali per arrivare alla nuova struttura – ha detto Massimiliano Umberti, già capogruppo del Pd a via Tiburtina - Vogliamo capire se ne vale realmente la pena, vogliamo vederci chiaro. Dipendenti comunali e utenti per noi sono al primo posto, non si fanno queste cose a due mesi dalle elezioni”.