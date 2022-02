Raddoppio Tiburtina, lavori ad 'andamento lento'. La furia dell'assessora: "Pochi gli operai al lavoro"

Pochi operai al lavoro, cantieri a rilento. Il raddoppio su via Tiburtina dovrà essere terminato per l’avvio della Ryder Cup che si svolgerà a Marco Simone nel settembre del 2023. Un obiettivo troppo importante da mancare per uno degli eventi più noti al mondo. Nei giorni scorsi il tema è stato affrontato anche in commissione capitolina. A battere i pugni sul tavolo è stata l'assessora Ornella Segnalini, delegata ai lavori pubblici del sindaco Roberto Gualtieri: "Ho già incontrato l'impresa tre volte. Ogni volta promettono di mettere più personale e poi come al solito iniziano con mille accezioni anche molto pretestuose. Prima di Natale avevano promesso di impiegare 30 operai e invece sono ancora pochi".

Da sedici anni il cantiere su via Tiburtina condiziona la quotidianità degli abitanti dei quartieri che vivono a ridosso della via consolare, ma anche dei pendolari che ogni giorno la attraversano per andare al lavoro. Negli ultimi mesi i pareri positivi ricevuti dalla Sovrintendenza hanno consentito nuove autorizzazioni e lo sblocco di ulteriori lavori per procedere alla chiusura del cantiere prima dell'appuntamento di settembre del prossimo anno, diventato ormai la deadline per la consegna dell'opera.

Numerosi i sopralluoghi al cantiere anche da parte dell'assessorato capitolino. Per Segnalini però il nervo scoperto resta il numero degli operai al lavoro: "L’impresa vede questo lavoro come l’ultimo fanalino di coda su cui investire" ha commentato in commissione annunciando di volere organizzare un sopralluogo con il sindaco Roberto Gualtieri, con molta probabilità il 18 febbraio, anche per stare con il fiato sul collo agli operai.

“La ferita più grande del nostro municipio - ha definito la via Tiburtina il minisindaco del IV Massimiliano Umberti –. Ogni giorno sono sul cantiere insieme agli operai per verificare gli sviluppi. Finire la Tiburtina è un obiettivo concreto". Ha poi precisato: "L’assessora Segnalini ha sbloccato tanti intoppi burocratici”. A febbraio - stando a quanto emerso dalla commissione lavori pubblici - sarà eliminata la strettoia sulla via Tiburtina all'altezza di Ponte Mammolo. In commissione anche l'ex assessora ai lavori pubblici Linda Meleo che ha rivendicato l'impegno della precedente giunta sull'opera.

Intanto, con la diffusione del cronoprogramma dei lavori, il gruppo Lega in Campidoglio - intervenuto anche in commissione - ha presentato una richiesta di consiglio straordinario per discutere delle criticità sugli interventi in merito alla Ryder Cup nel quadrante nord-est della città. Alla prima occasione utile, dunque, il centrodestra unito presenterà una mozione.