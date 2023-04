Fa arrestare due truffatori, il Municipio lo premia

Franco Marcucci viene premiato in Municipio per aver sventato una truffa ai danni della sua famiglia, contattando le forze dell’ordine. La storia viene da via Pasquale, a Casal de’ Pazzi, uno dei quartieri della Tiburtina. Il minisindaco Massimiliano Umberti: “Gesti come questo devono essere premiati e valorizzati affinché si contrasti sempre di più il fenomeno di truffa agli anziani” ha detto a Roma Today.

La storia da Casal de' Pazzi

L’uomo, abitante di Casal de’ Pazzi, viene raggiunto al telefono cellulare da ignoti. Chi gli telefona si spaccia per il nipote, dice di aver ricevuto una multa e ha bisogno di soldi per saldare il debito. Franco Marcucci, durante la conversazione, si è accorto che la voce dell’uomo al telefono non era quella del nipote e ha preso tempo. In contemporanea - usando il telefono della moglie – ha allertato la Polizia di Stato. Quando gli sconosciuti si sono recati a casa del pensionato per riscuotere quanto chiesto hanno trovato gli agenti della polizia che li hanno bloccati. Marcucci, nelle settimane precedenti la truffa, aveva seguito un corso, promosso dalla Polizia di Stato, per essere informato sulle modalità messe in atto dai truffatori ai danni degli anziani. Da tempo, infatti, in molti dei quartieri della Capitale – da nord a sud della città - si stanno svolgendo corsi di informazione con l’obiettivo di far conoscere agli anziani quali sono le modalità di truffa maggiormente diffuse. Nei giorni scorsi, anche a Centocelle, un'anziana donna ha sventato una truffa ai suoi danni dopo aver seguito un corso organizzato dai carabinieri.

"Sensibilizzare contro le truffe agli anziani"

“Ho avuto il piacere di consegnare la targa al signor Marcucci che grazie al corso svolto ha avuto la prontezza di far arrestare due lestofanti. Il suo gesto deve essere un esempio da far conoscere per sensibilizzare tutti contro le truffe agli anziani” ha concluso Umberti a margine della premiazione, avvenuta presso i locali di via Tiburtina 1163. All'appuntamento anche l'assessora alle Politiche sociali, Annarita Leobruni.