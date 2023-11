Nella sede del IV municipio l'acqua del water si scarica col secchio

È meglio presentarsi negli uffici ben preparati. Soprattutto, è il caso di fare tutti i propri bisogni prima di uscire di casa. I bagni al piano terra riservati a dipendenti e ai cittadini del IV municipio nella sede di via Tiburtina riservano una “sorpresa” per chi ha la sfortuna di doverli utilizzare. All’interno dei locali destinati ai servizi igienici, infatti, campeggio un biglietto che invita gli utenti ad utilizzare un secchio di plastica per scaricare il water che, evidentemente, presenta dei problemi.

Bagni degni di una favela

La denuncia arriva dai consiglieri municipali di FdI Matteo Mariani e Roberto Santoro. Del resto, presentare un bagno in questo stato all’interno di uffici pubblichi è il peggior biglietto da visita che si possa fornire ai cittadini. Una situazione, secondo i consiglieri, resa ancora più grave dal fatto che, contestualmente, “si stanno portando avanti i lavori di ristrutturazione del primo piano, dove ci sono presidente e giunta. Qui sembra di stare al grand hotel. Dei locali bellissimi ma poco importa se poi, al cittadino, si offre un servizio del genere, degno di una favela”. Immaginate, del resto, una persona magari anziana o un’altra con delle difficoltà costrette a riempire un pesante secchio d’acqua per scaricare i propri bisogni corporali. RomaToday ha contattato la direzione municipale per capire cosa sia accaduto ma dopo più di un giorno di attesa non sono arrivate repliche.

Nuova polemica

Questa è solo l’ultima polemica che riguarda i lavori di restyling della sede municipale del Tiburtino. Poche settimane fa, infatti, si era rotto il proiettore utilizzato per illuminare, insieme ad altre luci al led, la sede di via Tiburtina 1163. Un’installazione dal costo complessivo di 90 mila euro. A causa di un problema sulla focalizzazione, il proiettore è stato rimosso per essere aggiustato, suscitando non poche polemiche.